https://ria.ru/20240221/kollegiya-1928718720.html

Маковский открыл XI коллегию "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье"

Маковский открыл XI коллегию "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" - РИА Новости, 21.02.2024

Маковский открыл XI коллегию "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье"

Генеральный директор ПАО "Россети Центр" – управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский открыл годовую профессиональную коллегию,... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T13:48

2024-02-21T13:48

2024-02-21T13:48

пресс-релизы

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МОСКВА, 21 фев — Пресс-служба ПАО "Россети Центр". Генеральный директор ПАО "Россети Центр" – управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский открыл годовую профессиональную коллегию, посвященную подведению итогов деятельности энергокомпании за 2023 год и утверждению первоочередных задач на 2024 год. Мероприятие собрало в Липецке более 200 человек: руководителей исполнительного аппарата и 20-ти филиалов обществ, начальников районов электрических сетей, председателей профсозных организаций, лидеров Советов молодежи, а также директоров корпоративных учебных центров. К работе коллегии по видеосвязи присоединились свыше 20 тысяч человек. Маковский подчеркнул, что сегодня энергетики работают в стремительно меняющихся условиях: противостоят воздействию небывалых погодных аномалий, а также внешним угрозам, которые затрагивают уже не только приграничные территории, но и другие регионы ЦФО и ПФО. Несмотря на это, все заданные на 2023 год целевые показатели были достигнуты. Глава обществ также отметил, что 2024 год объявлен в компании "Годом физической культуры и спорта", в рамках которого запланирован ряд мероприятий: марафон "Энергия спорта", сдача нормативов ГТО, летняя спартакиада, фестиваль "Папа, мама, я – спортивная семья", по итогам которых будет определен самый спортивный и активный филиал. "В нашей профессии, как и в спорте, нужно уметь работать на результат, добиваться поставленных целей. При этом очень важна как индивидуальная, так и командная работа. Мы уже не раз доказывали, что умеем трудиться слаженно, уверенно – при любых условиях продолжать развиваться и идти вперед. Благодарю весь наш многотысячный коллектив за работу в непростом 2023 году. У нас амбициозные планы на 2024 год, уверен, мы справимся с ними!" – сказал Маковский. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы