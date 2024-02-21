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Эксперт рассказал о движении мира к киборгизации - РИА Новости, 21.02.2024
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01:44 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/kiborgizatsiya-1928615750.html
Эксперт рассказал о движении мира к киборгизации
Эксперт рассказал о движении мира к киборгизации - РИА Новости, 21.02.2024
Эксперт рассказал о движении мира к киборгизации
Будущее в IT наступило задолго до экспериментов Илона Маска, еще когда появлялись первые медицинские протезы, управляемые сигналами с нервных окончаний... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T01:44
2024-02-21T01:44
технологии
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илон маск
алексей лукацкий
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Будущее в IT наступило задолго до экспериментов Илона Маска, еще когда появлялись первые медицинские протезы, управляемые сигналами с нервных окончаний человека, а сейчас мир движется к киборгизации, рассказал РИА Новости аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко. "Будущее в этой области наступило задолго до Маска. Еще когда появлялись первые медицинские протезы, управляемые сигналами, снимаемыми с нервных окончаний человека, у которого, например, ампутирована конечность. Да и мозговые имплантаты - не новость, этим занимаются и другие компании, как в США, так и в России. В частности, BrainGate - первые, еще в 2004 году, Blackrock - выпускает и ставит самый "массовый", Synchron - миниатюрный, с установкой не в серое вещество. Neuralink, минимум, четвертая", - поделился Бойко. Ранее американский предприниматель и владелец социальной сети X Илон Маск сообщил, что первый пациент с имплантом компании Neuralink в мозге смог управлять компьютерной мышью силой мысли. По словам эксперта, мир движется к киборгизации: "Не дойти бы до обязательности установки нейроимпланта каждому или невозможности работать без него". Он объяснил, что при внедрении чипа чаще применяют интерфейсы, не требующие вторжения под черепную коробку и установки электродов в мозг, и хоть такие устройства дают "менее впечатляющий функционал", это не мешает успешно их использовать в кибернетических протезах конечностей. В России не первый год устанавливают нейроимпланты, по несколько сотен операций в год, но устанавливают их не интерфейсного типа, а DBS (Deep Brain Stimulation), предназначенные для электростимуляции мозга, что обеспечивает эффективную терапию при ряде заболеваний. Бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий рассказал агентству о рисках установки нейроимплантов. Он отметил, что сам по себе чип как миниатюрное устройство не всегда обладает необходимым функционалом с точки зрения защиты, поэтому злоумышленники в теории могут легко обходить ограничительные механизмы и внедрять в мозг необходимую картинку. Он пояснил, что они могут подменять те мысли, которые позволяют управлять через чип компьютерными устройствами, и впоследствии это может привести к неожиданным результатам.
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технологии, россия, сша, илон маск, алексей лукацкий, в мире
Технологии, Россия, США, Илон Маск, Алексей Лукацкий, В мире
Эксперт рассказал о движении мира к киборгизации

Эксперт: будущее в IT наступило до действий Маска, мир движется к киборгизации

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, DepositphotosСлияние квантовых и IT-технологий произведет революцию в цифровом мире
Слияние квантовых и IT-технологий произведет революцию в цифровом мире - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos
Слияние квантовых и IT-технологий произведет революцию в цифровом мире. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Будущее в IT наступило задолго до экспериментов Илона Маска, еще когда появлялись первые медицинские протезы, управляемые сигналами с нервных окончаний человека, а сейчас мир движется к киборгизации, рассказал РИА Новости аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко.
«
"Будущее в этой области наступило задолго до Маска. Еще когда появлялись первые медицинские протезы, управляемые сигналами, снимаемыми с нервных окончаний человека, у которого, например, ампутирована конечность. Да и мозговые имплантаты - не новость, этим занимаются и другие компании, как в США, так и в России. В частности, BrainGate - первые, еще в 2004 году, Blackrock - выпускает и ставит самый "массовый", Synchron - миниатюрный, с установкой не в серое вещество. Neuralink, минимум, четвертая", - поделился Бойко.
Ранее американский предприниматель и владелец социальной сети X Илон Маск сообщил, что первый пациент с имплантом компании Neuralink в мозге смог управлять компьютерной мышью силой мысли.
По словам эксперта, мир движется к киборгизации: "Не дойти бы до обязательности установки нейроимпланта каждому или невозможности работать без него".
Он объяснил, что при внедрении чипа чаще применяют интерфейсы, не требующие вторжения под черепную коробку и установки электродов в мозг, и хоть такие устройства дают "менее впечатляющий функционал", это не мешает успешно их использовать в кибернетических протезах конечностей. В России не первый год устанавливают нейроимпланты, по несколько сотен операций в год, но устанавливают их не интерфейсного типа, а DBS (Deep Brain Stimulation), предназначенные для электростимуляции мозга, что обеспечивает эффективную терапию при ряде заболеваний.
Бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий рассказал агентству о рисках установки нейроимплантов. Он отметил, что сам по себе чип как миниатюрное устройство не всегда обладает необходимым функционалом с точки зрения защиты, поэтому злоумышленники в теории могут легко обходить ограничительные механизмы и внедрять в мозг необходимую картинку. Он пояснил, что они могут подменять те мысли, которые позволяют управлять через чип компьютерными устройствами, и впоследствии это может привести к неожиданным результатам.
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