https://ria.ru/20240221/kaznacheystvo-1928844910.html

Ярославские работники казначейства испекли для бойцов СВО печенье и пряники

Ярославские работники казначейства испекли для бойцов СВО печенье и пряники - РИА Новости, 21.02.2024

Ярославские работники казначейства испекли для бойцов СВО печенье и пряники

Работники Ярославского регионального отделения Федерального казначейства передали в зону спецоперации приготовленные своими руками домашний зефир, печенье и... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T20:42

2024-02-21T20:42

2024-02-21T20:42

надежные люди

общество

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Работники Ярославского регионального отделения Федерального казначейства передали в зону спецоперации приготовленные своими руками домашний зефир, печенье и пряники, сообщает региональное отделение Народного фронта в телеграм-канале. "В кондитерском марафоне ко Дню защитника Отечества участвовали работники всего регионального управления Федерального казначейства. Кто-то ждёт с СВО близких, кто-то просто хотел подсластить нелёгкую солдатскую жизнь. В общей сложности получилось около 70 коробочек и пакетиков", - говорится в сообщении. Работники казначейства попросили активистов Народного фронта передать лакомства ярославцам на фронт. К десертам сотрудники ведомства приложили открытки с добрыми пожеланиями. А "чтобы согреть не только души бойцов", купили тепловую пушку, отмечают активисты. "Всё это от чистого сердца, потому что мы прекрасно понимаем, что нашим защитникам нужна наша поддержка", – отметил руководитель управления Александр Трифонов, слова которого цитирует региональное отделение Народного фронта. Отмечается, что коллектив управления помогает военнослужащим с 2022 года. В рамках регионального сбора проекта Народного фронта "Всё для Победы!" бойцам отправляли спальные мешки и резиновые сапоги.

https://ria.ru/20240219/svo-1928301626.html

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ярославль