Карлсон заявил, что перед интервью с Путиным за ним следили спецслужбы США

2024-02-21T00:22

2024-02-21T00:22

2024-02-21T09:31

ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Перед интервью с президентом России Владимиром Путиным за американским журналистом Такером Карлсоном следили спецслужбы США, сообщил он в интервью изданию Blaze. "Мне позвонил журналист The New York Times, моему другу звонил их другой репортер, они спрашивали, когда будет интервью с Путиным. Они не могли об этом знать, я никому не говорил, ни жене, ни продюсеру, ни детям. <...> Очевидно, они сделали это опять, они слили это The New York Times, чтобы сорвать интервью", — сказал журналист.Карлсон заявил, что подготовка интервью заняла около двух лет, Москва, согласившись, предупредила, что если новость о предстоящем общении утечет куда-либо, то мероприятие отменят. Журналист убежден, что слежку за ним вело Агентство нацбезопасности США. Интервью Путина Карлсону опубликовали в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью с момента публикации в соцсети X набрало уже более 200 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 18 миллионов просмотров.

2024

Новости

