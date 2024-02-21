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Костромской бизнес-омбудсмен назвал эффективной подготовку кадров в регионе - РИА Новости, 21.02.2024
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Костромская область
Костромская область
 
21:22 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/kadry-1928851309.html
Костромской бизнес-омбудсмен назвал эффективной подготовку кадров в регионе
Костромской бизнес-омбудсмен назвал эффективной подготовку кадров в регионе - РИА Новости, 21.02.2024
Костромской бизнес-омбудсмен назвал эффективной подготовку кадров в регионе
Бизнес-омбудсмен Костромской области Александр Глебов на встрече с губернатором региона Сергеем Ситниковым и руководителями предприятий отметил эффективность... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T21:22
2024-02-21T21:22
костромская область
костромская область
галич
буй
сергей ситников
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КОСТРОМА, 21 фев – РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Костромской области Александр Глебов на встрече с губернатором региона Сергеем Ситниковым и руководителями предприятий отметил эффективность решений региона по подготовке производственных кадров, сообщает пресс-служба областной администрации. Сообщается, что тема кадровой обеспеченности производств стала одной из главных на встрече губернатора Сергея Ситникова с руководителями предприятий Костромской области. Участники встречи отметили - костромским предприятиям при поддержке администрации и лично губернатора Сергея Ситникова за последние годы не только удалось преодолеть санкционное давление, но и обеспечить рост производства, освоить выпуск новых видов продукции, выйти на новые рынки сбыта. По словам руководителя торгово-промышленной палаты региона Валентина Орлова, порядка 55 предприятий Костромской области сегодня занимаются внешнеэкономической деятельностью, и их число растет. Уполномоченный по правам предпринимателей области Александр Глебов подчеркнул, что в связи с ростом производства растет и востребованность в кадрах. По его словам, это общероссийская тенденция, но, с другой стороны, отметил омбудсмен, результаты соцопроса костромских предпринимателей отличаются от общероссийских данных. Так, если в целом по стране о дефиците кадров заявляют почти 60% респондентов, то в Костромской области – 36%. "Это говорит о том, что та планомерная работа, которую ведет администрация области и лично губернатор Сергей Константинович Ситников, даёт свои результаты. Поэтому, в целом, если оценивать ситуацию, я могу сказать, как уполномоченный по защите прав предпринимателей, что она достаточно стабильная, направленная на развитие", - отметил Александр Глебов. Вопросы кадрового обеспечения приоритетных отраслей экономики являются важнейшими в работе администрации региона, подчеркнул Сергей Ситников. В Костромской области специально под нужды конкретных предприятий лицензируются новые образовательные программы. Так, в прошлом году в Галиче приняты решения о подготовке специалистов для деревообработки и машиностроения, в Буе – для химической промышленности, в Нерехте – под потребности местного механического завода. Сергей Ситников призвал руководителей предприятий внедрять систему постоянно действующей практики для студентов профильных специальностей. Активнее взаимодействовать с учебными заведениями, расширять программы наставничества, развивать корпоративную культуру.
https://ria.ru/20240220/sitnikov-1928545694.html
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костромская область, галич, буй, сергей ситников
Костромская область, Костромская область, Галич, Буй, Сергей Ситников

Костромской бизнес-омбудсмен назвал эффективной подготовку кадров в регионе

© РИА Новости / Анна СкудаеваВ Костроме
В Костроме - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Анна Скудаева
В Костроме. Архивное фото
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КОСТРОМА, 21 фев – РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Костромской области Александр Глебов на встрече с губернатором региона Сергеем Ситниковым и руководителями предприятий отметил эффективность решений региона по подготовке производственных кадров, сообщает пресс-служба областной администрации.
Сообщается, что тема кадровой обеспеченности производств стала одной из главных на встрече губернатора Сергея Ситникова с руководителями предприятий Костромской области.
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Участники встречи отметили - костромским предприятиям при поддержке администрации и лично губернатора Сергея Ситникова за последние годы не только удалось преодолеть санкционное давление, но и обеспечить рост производства, освоить выпуск новых видов продукции, выйти на новые рынки сбыта. По словам руководителя торгово-промышленной палаты региона Валентина Орлова, порядка 55 предприятий Костромской области сегодня занимаются внешнеэкономической деятельностью, и их число растет.
Уполномоченный по правам предпринимателей области Александр Глебов подчеркнул, что в связи с ростом производства растет и востребованность в кадрах. По его словам, это общероссийская тенденция, но, с другой стороны, отметил омбудсмен, результаты соцопроса костромских предпринимателей отличаются от общероссийских данных. Так, если в целом по стране о дефиците кадров заявляют почти 60% респондентов, то в Костромской области – 36%.
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"Это говорит о том, что та планомерная работа, которую ведет администрация области и лично губернатор Сергей Константинович Ситников, даёт свои результаты. Поэтому, в целом, если оценивать ситуацию, я могу сказать, как уполномоченный по защите прав предпринимателей, что она достаточно стабильная, направленная на развитие", - отметил Александр Глебов.
Вопросы кадрового обеспечения приоритетных отраслей экономики являются важнейшими в работе администрации региона, подчеркнул Сергей Ситников. В Костромской области специально под нужды конкретных предприятий лицензируются новые образовательные программы. Так, в прошлом году в Галиче приняты решения о подготовке специалистов для деревообработки и машиностроения, в Буе – для химической промышленности, в Нерехте – под потребности местного механического завода.
Сергей Ситников призвал руководителей предприятий внедрять систему постоянно действующей практики для студентов профильных специальностей. Активнее взаимодействовать с учебными заведениями, расширять программы наставничества, развивать корпоративную культуру.
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