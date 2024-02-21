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В Бразилии заявили, что МИД Израиля искажает слова Лулы да Силвы - РИА Новости, 21.02.2024
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02:10 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/izrail-1928617678.html
В Бразилии заявили, что МИД Израиля искажает слова Лулы да Силвы
В Бразилии заявили, что МИД Израиля искажает слова Лулы да Силвы - РИА Новости, 21.02.2024
В Бразилии заявили, что МИД Израиля искажает слова Лулы да Силвы
МИД Израиля искажает слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, раскритиковавшего действия еврейского государства в секторе Газа, сообщил министр,... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T02:10
2024-02-21T02:10
в мире
израиль
бразилия
палестина
биньямин нетаньяху
хамас
исраэль кац
луис инасиу лула да силва
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 фев - РИА Новости. МИД Израиля искажает слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, раскритиковавшего действия еврейского государства в секторе Газа, сообщил министр, глава секретариата общественных связей администрации президента Паулу Пимента. "Глава МИД Израиля Исраэль Кац распространяет ложную информацию, приписывая президенту Луле да Силве мнение, которое он никогда не высказывал. Никогда президент не критиковал еврейский народ, никогда не отрицал холокост. Лула (да Силва) осуждает убийство гражданского населения в секторе Газа, которое продвигает крайне правое правительство Нетаньяху, которое уже убило более 30 тысяч палестинцев, среди них 10 тысяч детей", - написал бразильский министр. С самого начала лидер Бразилии осудил террористическую атаку ХАМАС на израильский народ, исторически Лула да Силва защищает сосуществование двух государств как решение конфликта между Израилем и Палестиной, подчеркивает министр. "Правительство Нетаньяху питается войной, чтобы поддержать свою власть. Большинство израильского населения отвергает экстремистскую политику правительства, а международное сообщество требует положить конец атакам на сектор Газа. Будучи в изоляции, израильское правительство полагается на fake news, чтобы попытаться утвердить себя на внутреннем и международном уровнях", - отметил Пимента. В воскресенье бразильский лидер заявил, что происходящее в секторе Газа - геноцид, и сравнил это со зверствами Адольфа Гитлера в отношении евреев. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал подобные заявления переходом красной черты. Глава МИД еврейского государства объявил президента Бразилии персоной нон грата. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 29 тысяч, пострадали более 70 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240220/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240220/konflikt-1928599960.html
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в мире, израиль, бразилия, палестина, биньямин нетаньяху, хамас, исраэль кац, луис инасиу лула да силва, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Бразилия, Палестина, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Исраэль Кац, Луис Инасиу Лула да Силва, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
В Бразилии заявили, что МИД Израиля искажает слова Лулы да Силвы

Министр Пимента: МИД Израиля искажает слова лидера Бразилии о "геноциде" в Газе

© AP Photo / Andre PennerЛуис Инасио Лула да Силва
Луис Инасио Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Andre Penner
Луис Инасио Лула да Силва. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 фев - РИА Новости. МИД Израиля искажает слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, раскритиковавшего действия еврейского государства в секторе Газа, сообщил министр, глава секретариата общественных связей администрации президента Паулу Пимента.
«
"Глава МИД Израиля Исраэль Кац распространяет ложную информацию, приписывая президенту Луле да Силве мнение, которое он никогда не высказывал. Никогда президент не критиковал еврейский народ, никогда не отрицал холокост. Лула (да Силва) осуждает убийство гражданского населения в секторе Газа, которое продвигает крайне правое правительство Нетаньяху, которое уже убило более 30 тысяч палестинцев, среди них 10 тысяч детей", - написал бразильский министр.
С самого начала лидер Бразилии осудил террористическую атаку ХАМАС на израильский народ, исторически Лула да Силва защищает сосуществование двух государств как решение конфликта между Израилем и Палестиной, подчеркивает министр.
"Правительство Нетаньяху питается войной, чтобы поддержать свою власть. Большинство израильского населения отвергает экстремистскую политику правительства, а международное сообщество требует положить конец атакам на сектор Газа. Будучи в изоляции, израильское правительство полагается на fake news, чтобы попытаться утвердить себя на внутреннем и международном уровнях", - отметил Пимента.
В воскресенье бразильский лидер заявил, что происходящее в секторе Газа - геноцид, и сравнил это со зверствами Адольфа Гитлера в отношении евреев. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал подобные заявления переходом красной черты. Глава МИД еврейского государства объявил президента Бразилии персоной нон грата.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 29 тысяч, пострадали более 70 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Президент Колумбии поддержал слова лидера Бразилии о геноциде в Газе
Вчера, 22:35
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильБразилияПалестинаБиньямин НетаньяхуХАМАСИсраэль КацЛуис Инасиу Лула да СилваОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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