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Зампостпреда при ООН заявил, что Россия не чувствует себя в изоляции

Зампостпреда при ООН заявил, что Россия не чувствует себя в изоляции - РИА Новости, 21.02.2024

Зампостпреда при ООН заявил, что Россия не чувствует себя в изоляции

Запад, а не Россия находится в изоляции, поскольку он своими подходами отталкивает от себя страны глобального Юга, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T13:18

2024-02-21T13:18

2024-02-21T13:18

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Запад, а не Россия находится в изоляции, поскольку он своими подходами отталкивает от себя страны глобального Юга, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат отметил, что Россия себя не чувствует в изоляции. "Мы, наоборот, чувствуем, что Запад находится сейчас в изоляции, потому что они своими зашоренными, так сказать, подходами и отсутствием какой-то гибкости отталкивают от себя государства глобального Юга", - сказал Полянский в интервью RTVI.

https://ria.ru/20240214/lavrov-1927298912.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, дмитрий полянский, оон