https://ria.ru/20240221/izolyatsiya-1928712015.html
Зампостпреда при ООН заявил, что Россия не чувствует себя в изоляции
Зампостпреда при ООН заявил, что Россия не чувствует себя в изоляции - РИА Новости, 21.02.2024
Зампостпреда при ООН заявил, что Россия не чувствует себя в изоляции
Запад, а не Россия находится в изоляции, поскольку он своими подходами отталкивает от себя страны глобального Юга, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T13:18
2024-02-21T13:18
2024-02-21T13:18
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Запад, а не Россия находится в изоляции, поскольку он своими подходами отталкивает от себя страны глобального Юга, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат отметил, что Россия себя не чувствует в изоляции. "Мы, наоборот, чувствуем, что Запад находится сейчас в изоляции, потому что они своими зашоренными, так сказать, подходами и отсутствием какой-то гибкости отталкивают от себя государства глобального Юга", - сказал Полянский в интервью RTVI.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий полянский, оон
В мире, Россия, Дмитрий Полянский, ООН
Зампостпреда при ООН заявил, что Россия не чувствует себя в изоляции
Полянский: на самом деле, именно Запад, а не Россия находится в изоляции
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Запад, а не Россия находится в изоляции, поскольку он своими подходами отталкивает от себя страны глобального Юга, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Дипломат отметил, что Россия себя не чувствует в изоляции.
"Мы, наоборот, чувствуем, что Запад находится сейчас в изоляции, потому что они своими зашоренными, так сказать, подходами и отсутствием какой-то гибкости отталкивают от себя государства глобального Юга", - сказал Полянский в интервью RTVI.
Замыслы Запада изолировать Россию потерпели крах, заявил Лавров