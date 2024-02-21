https://ria.ru/20240221/investor-1928550985.html

Ефимов: инвестор получил по льготной ставке землю для создания автодомов

Ефимов: инвестор получил по льготной ставке землю для создания автодомов - РИА Новости, 21.02.2024

Ефимов: инвестор получил по льготной ставке землю для создания автодомов

В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) власти столицы предоставили компании в аренду земельный участок на территории Зеленограда по льготной ставке РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T14:05

2024-02-21T14:05

2024-02-21T14:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

зеленоград

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) власти столицы предоставили компании в аренду земельный участок на территории Зеленограда по льготной ставке – 1 рубль в год, там построят производственный корпус для выпуска домов на колесах, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Для развития промышленности и внутреннего туризма столица предоставила в аренду компании "Сэндтреккер" земельный участок площадью один гектар в Зеленограде для размещения производства внедорожных домов на колесах. Благодаря реализации проекта на предприятии будет создано 50 рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что этот инвестор стал 28-м, которому московские власти предоставили участок земли по льготной ставке в 1 рубль в год.Отмечается, что с марта 2022 года в городе действует мера поддержки предпринимателей – выделение земельного участка по льготной ставке для развития производств. За счет этого предприятия имеют возможность сократить затраты на создание новых рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск значимой для Москвы продукции.Данное производство расположится на пересечении Сосновой аллеи и Фирсановского шоссе на территории промзоны "Восточная" в Зеленограде.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что срок договора аренды участка земли с инвестором составляет 5 лет. В этот срок предпринимателем должен быть возведен корпус площадью 8 тыс. "квадратов", а также им должно быть начато производство автодомов. Он добавил, что льготная ставка аренды участка земли будет действовать в течение всего срока договора.Данная фирма с 2018 года занимается серийным выпуском автономных внедорожных кемперов.По словам министра столичного правительства, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислава Овчинского, каждый год на этом предприятии можно изготавливать свыше 170 кемперов, которые можно эксплуатировать на дорогах общего пользования, а также на бездорожье. После постройки нового завода фирма сможет нарастить объемы производства почти в 2 раза и выпускать до 240 домов на колесах. Инвестиции в реализацию данного проекта оцениваются в 920 млн руб.Кроме того, гендиректор компании Александр Крыжановский уточнил, что у предприятия будет ряд преимуществ после предоставления участка земли в аренду на особых условиях. Это позволит минимизировать затраты на реализацию проекта, сократить себестоимость продукта и сделать дома на колесах более доступными для покупателей. После реализации масштабного инвестиционного проекта фирма надеется внести свой вклад в развитие туризма в стране.Ранее Ефимов сообщал, что власти Москвы выделят инвестору земельный участок в центре города под строительство многофункционального конгресс-центра в рамках масштабного инвестиционного проекта.

https://radiosputnik.ru/20231211/investory-1915123730.html

https://ria.ru/20240206/moskva-1925539810.html

москва

зеленоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, зеленоград