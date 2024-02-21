В Госдуме хотят запретить иноагентам пользоваться соцсетями
Альшевских: в Госдуме обсуждают идею запрета иноагентам пользоваться соцсетями
В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Госдуме идёт обсуждение идеи о запрете иноагентам пользоваться соцсетями, о проекте говорить ещё рано, считает депутат Госдумы Андрей Альшевских.
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"Ещё рано говорить, что это инициатива, есть идеи... с коллегами начали обсуждения на предмет того, подготовить, если будет такая возможность и необходимость, а я думаю необходимость в этом есть, подготовить законопроект, чтобы иноагентам запретить пользоваться вообще соцсетями", - сказал он РИА Новости.
При этом он отметил, что статус иноагента, это не "клеймо на всю жизнь", при устранении нарушений статус иноагента снимается.
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"Если будет поддержка, то мы уже эту идею вынесем на бумагу... и будем отправлять на получение заключения и в случае прохождения этих заключений будем выносить на рассмотрение", - добавил депутат.
На вопрос корреспондента все ли социальные сети или только российские будет предложено запретить для иноагентов, депутат отметил, что он не стал бы делить на "российские и не российские".
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"Как на территории России, так и за рубежом пользуются иностранными соцсетями... Нужно попытаться свести к нулю всю их работу, направленную на подрыв жизни у нас в РФ", - сказал он.
При этом Альшевских добавил, что пока сложно определить временные рамки подготовки законопроекта.
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"Скорее всего, такие иноагенты, которые находятся за пределами Российской Федерации, понятно, что не будут соблюдать российское законодательство, вот там уже другой будет подход и, я считаю, что мы должны более суровое просчитывать наказание для тех, кто будет нарушать закон", заключил он.