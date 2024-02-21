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В Госдуме хотят запретить иноагентам пользоваться соцсетями - РИА Новости, 21.02.2024
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22:27 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/inoagenty-1928857222.html
В Госдуме хотят запретить иноагентам пользоваться соцсетями
В Госдуме хотят запретить иноагентам пользоваться соцсетями - РИА Новости, 21.02.2024
В Госдуме хотят запретить иноагентам пользоваться соцсетями
В Госдуме идёт обсуждение идеи о запрете иноагентам пользоваться соцсетями, о проекте говорить ещё рано, считает депутат Госдумы Андрей Альшевских. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T22:27
2024-02-21T22:27
общество
технологии
россия
андрей альшевских
госдума рф
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Госдуме идёт обсуждение идеи о запрете иноагентам пользоваться соцсетями, о проекте говорить ещё рано, считает депутат Госдумы Андрей Альшевских. "Ещё рано говорить, что это инициатива, есть идеи... с коллегами начали обсуждения на предмет того, подготовить, если будет такая возможность и необходимость, а я думаю необходимость в этом есть, подготовить законопроект, чтобы иноагентам запретить пользоваться вообще соцсетями", - сказал он РИА Новости. При этом он отметил, что статус иноагента, это не "клеймо на всю жизнь", при устранении нарушений статус иноагента снимается. "Если будет поддержка, то мы уже эту идею вынесем на бумагу... и будем отправлять на получение заключения и в случае прохождения этих заключений будем выносить на рассмотрение", - добавил депутат. На вопрос корреспондента все ли социальные сети или только российские будет предложено запретить для иноагентов, депутат отметил, что он не стал бы делить на "российские и не российские". "Как на территории России, так и за рубежом пользуются иностранными соцсетями... Нужно попытаться свести к нулю всю их работу, направленную на подрыв жизни у нас в РФ", - сказал он. При этом Альшевских добавил, что пока сложно определить временные рамки подготовки законопроекта. "Скорее всего, такие иноагенты, которые находятся за пределами Российской Федерации, понятно, что не будут соблюдать российское законодательство, вот там уже другой будет подход и, я считаю, что мы должны более суровое просчитывать наказание для тех, кто будет нарушать закон", заключил он.
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общество, технологии, россия, андрей альшевских, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Андрей Альшевских, Госдума РФ
В Госдуме хотят запретить иноагентам пользоваться соцсетями

Альшевских: в Госдуме обсуждают идею запрета иноагентам пользоваться соцсетями

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Госдуме идёт обсуждение идеи о запрете иноагентам пользоваться соцсетями, о проекте говорить ещё рано, считает депутат Госдумы Андрей Альшевских.
«
"Ещё рано говорить, что это инициатива, есть идеи... с коллегами начали обсуждения на предмет того, подготовить, если будет такая возможность и необходимость, а я думаю необходимость в этом есть, подготовить законопроект, чтобы иноагентам запретить пользоваться вообще соцсетями", - сказал он РИА Новости.
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При этом он отметил, что статус иноагента, это не "клеймо на всю жизнь", при устранении нарушений статус иноагента снимается.
«
"Если будет поддержка, то мы уже эту идею вынесем на бумагу... и будем отправлять на получение заключения и в случае прохождения этих заключений будем выносить на рассмотрение", - добавил депутат.
На вопрос корреспондента все ли социальные сети или только российские будет предложено запретить для иноагентов, депутат отметил, что он не стал бы делить на "российские и не российские".
«
"Как на территории России, так и за рубежом пользуются иностранными соцсетями... Нужно попытаться свести к нулю всю их работу, направленную на подрыв жизни у нас в РФ", - сказал он.
При этом Альшевских добавил, что пока сложно определить временные рамки подготовки законопроекта.
«
"Скорее всего, такие иноагенты, которые находятся за пределами Российской Федерации, понятно, что не будут соблюдать российское законодательство, вот там уже другой будет подход и, я считаю, что мы должны более суровое просчитывать наказание для тех, кто будет нарушать закон", заключил он.
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ОбществоТехнологииРоссияАндрей АльшевскихГосдума РФ
 
 
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