https://ria.ru/20240221/initsiativy-1928629447.html

В МИД заявили, что не слышали о новых мирных инициативах по Украине

В МИД заявили, что не слышали о новых мирных инициативах по Украине - РИА Новости, 21.02.2024

В МИД заявили, что не слышали о новых мирных инициативах по Украине

В Москве не слышали о каких-либо новых мирных предложениях по урегулированию украинского кризиса за последние несколько месяцев, заявил РИА новости замглавы МИД РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T06:19

2024-02-21T06:19

2024-02-21T06:19

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Москве не слышали о каких-либо новых мирных предложениях по урегулированию украинского кризиса за последние несколько месяцев, заявил РИА новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Откровенно говоря, за последние несколько месяцев мы ничего не слышали о каких-либо новых мирных предложениях по урегулированию украинского кризиса. В целом с начала СВО с подобными инициативами выступили порядка двадцати государств и региональных объединений, включая Китай, Бразилию и африканские страны. Многие из представленных ими идей содержали немало принципиальных моментов, которые мы разделяем", - сказал он в интервью агентству. По словам Галузина, таких предложений было бы больше, если бы в Киеве не отвергали сходу идеи посредничества, выдвигаемые странами мирового большинства. "Монополизировав право на мирные инициативы, режим Зеленского вместе с США и странами НАТО продвигает бесперспективную "формулу", о которой я говорил. Своими действиями они фактически заблокировали процесс выдвижения альтернативных взглядов на урегулирование, тем самым чиня ему всяческие препятствия", - подчеркнул дипломат. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

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