https://ria.ru/20240221/gosnagrady-1928838513.html

Замминистра обороны Садовенко вручил госнаграды военным в госпитале

Замминистра обороны Садовенко вручил госнаграды военным в госпитале - РИА Новости, 21.02.2024

Замминистра обороны Садовенко вручил госнаграды военным в госпитале

Замминистра обороны РФ Юрий Садовенко вручил ордена Мужества, медали "За отвагу", Георгиевский Крест IV степени и медаль "За храбрость" II степени участникам... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T20:10

2024-02-21T20:10

2024-02-21T20:15

специальная военная операция на украине

россия

юрий садовенко

сергей шойгу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928839265_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_aeb312a192be52012bb247be03db262c.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Юрий Садовенко вручил ордена Мужества, медали "За отвагу", Георгиевский Крест IV степени и медаль "За храбрость" II степени участникам спецоперации в филиале госпиталя имени Вишневского, сообщило в среду Минобороны России в телеграм-канале."Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юрий Садовенко по поручению главы военного ведомства посетил филиал №3 Центрального военного клинического госпиталя (ЦВКГ) имени А. А. Вишневского, где вручил государственные награды военнослужащим, находящимся на излечении и реабилитации, проявившим мужество и отвагу при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что Садовенко вручил ордена Мужества командиру огнеметного взвода РХБ защиты старшему лейтенанту Игорю Митрохину и стрелку мотострелкового подразделения рядовому Андрею Бубликову. Также замминистра вручил отличившимся военнослужащим восемь медалей "За отвагу", знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест IV степени и медаль "За храбрость" II степени. Кроме того, Садовенко передал военнослужащим поздравления от имени министра обороны РФ Сергея Шойгу, поблагодарил их за профессионализм, мужество и самоотверженность при выполнении воинского долга, а также пожелал скорейшего выздоровления. Начальник госпиталя Артем Мельчаков, в свою очередь, доложил замминистра об организации лечения военнослужащих, получивших ранения. По его словам, все получают медицинскую помощь в полном объеме, в госпитале делается всё для их скорейшего выздоровления. После госпиталя пациенты будут направлены в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления. В ходе встречи Садовенко пообщался с военнослужащими, поздравил их с Днем защитника Отечества, а также ответил на интересующие их вопросы.

https://ria.ru/20240221/nagrazhdenie-1928633320.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, юрий садовенко, сергей шойгу