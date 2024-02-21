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Замминистра обороны Садовенко вручил госнаграды военным в госпитале
Замминистра обороны Садовенко вручил госнаграды военным в госпитале - РИА Новости, 21.02.2024
Замминистра обороны Садовенко вручил госнаграды военным в госпитале
Замминистра обороны РФ Юрий Садовенко вручил ордена Мужества, медали "За отвагу", Георгиевский Крест IV степени и медаль "За храбрость" II степени участникам... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T20:10
2024-02-21T20:10
2024-02-21T20:15
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Юрий Садовенко вручил ордена Мужества, медали "За отвагу", Георгиевский Крест IV степени и медаль "За храбрость" II степени участникам спецоперации в филиале госпиталя имени Вишневского, сообщило в среду Минобороны России в телеграм-канале."Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юрий Садовенко по поручению главы военного ведомства посетил филиал №3 Центрального военного клинического госпиталя (ЦВКГ) имени А. А. Вишневского, где вручил государственные награды военнослужащим, находящимся на излечении и реабилитации, проявившим мужество и отвагу при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что Садовенко вручил ордена Мужества командиру огнеметного взвода РХБ защиты старшему лейтенанту Игорю Митрохину и стрелку мотострелкового подразделения рядовому Андрею Бубликову. Также замминистра вручил отличившимся военнослужащим восемь медалей "За отвагу", знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест IV степени и медаль "За храбрость" II степени. Кроме того, Садовенко передал военнослужащим поздравления от имени министра обороны РФ Сергея Шойгу, поблагодарил их за профессионализм, мужество и самоотверженность при выполнении воинского долга, а также пожелал скорейшего выздоровления. Начальник госпиталя Артем Мельчаков, в свою очередь, доложил замминистра об организации лечения военнослужащих, получивших ранения. По его словам, все получают медицинскую помощь в полном объеме, в госпитале делается всё для их скорейшего выздоровления. После госпиталя пациенты будут направлены в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления. В ходе встречи Садовенко пообщался с военнослужащими, поздравил их с Днем защитника Отечества, а также ответил на интересующие их вопросы.
https://ria.ru/20240221/nagrazhdenie-1928633320.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, юрий садовенко, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Россия, Юрий Садовенко, Сергей Шойгу
Замминистра обороны Садовенко вручил госнаграды военным в госпитале
Замминистра обороны вручил госнаграды военнослужащим в госпитале Вишневского
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости.
Замминистра обороны РФ Юрий Садовенко вручил ордена Мужества, медали "За отвагу", Георгиевский Крест IV степени и медаль "За храбрость" II степени участникам спецоперации в филиале госпиталя имени Вишневского, сообщило в среду Минобороны России в телеграм-канале
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"Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юрий Садовенко по поручению главы военного ведомства посетил филиал №3 Центрального военного клинического госпиталя (ЦВКГ) имени А. А. Вишневского, где вручил государственные награды военнослужащим, находящимся на излечении и реабилитации, проявившим мужество и отвагу при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Садовенко вручил ордена Мужества командиру огнеметного взвода РХБ защиты старшему лейтенанту Игорю Митрохину и стрелку мотострелкового подразделения рядовому Андрею Бубликову.
Также замминистра вручил отличившимся военнослужащим восемь медалей "За отвагу", знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест IV степени и медаль "За храбрость" II степени.
Кроме того, Садовенко передал военнослужащим поздравления от имени министра обороны РФ Сергея Шойгу
, поблагодарил их за профессионализм, мужество и самоотверженность при выполнении воинского долга, а также пожелал скорейшего выздоровления.
Начальник госпиталя Артем Мельчаков, в свою очередь, доложил замминистра об организации лечения военнослужащих, получивших ранения. По его словам, все получают медицинскую помощь в полном объеме, в госпитале делается всё для их скорейшего выздоровления. После госпиталя пациенты будут направлены в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления.
В ходе встречи Садовенко пообщался с военнослужащими, поздравил их с Днем защитника Отечества, а также ответил на интересующие их вопросы.
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