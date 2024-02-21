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Путин вручил награды воинским частям ВКС - РИА Новости, 21.02.2024
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11:15 21.02.2024 (обновлено: 11:44 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/gosnagrady-1928669670.html
Путин вручил награды воинским частям ВКС
Путин вручил награды воинским частям ВКС - РИА Новости, 21.02.2024
Путин вручил награды воинским частям ВКС
Президент России Владимир Путин вручает государственные награды воинским частям Воздушно-космических сил (ВКС). РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T11:15
2024-02-21T11:44
россия
воздушно-космические силы россии
безопасность
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АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ (Московская обл.), 21 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручает государственные награды воинским частям Воздушно-космических сил (ВКС).По прибытии его встретил глава Минобороны Сергей Шойгу. Министр представил краткий доклад о построении войск. Также о готовности к проведению мероприятия доложил главнокомандующий ВКС Виктор Афзалов.Вместе они прошли к трибуне, и Путин поприветствовал бойцов фразой "Здравствуйте, товарищи!", после чего выступил с краткой речью, поздравив воинские части с государственными наградами.Так, главный центр боевой подготовки и переучивания личного состава армейской авиации удостоился ордена Суворова. Эту награду вручают за успешные действия против сил противника на суше и в воздухе, за выполнение боевых задач в условиях превосходства противника по численности войск, вооружению или технике, а также за достижение и закрепление военного успеха при сохранении боеспособности воинских частей.Бригада армейской авиации получила орден Жукова. Им награждают за подвиги и отличия в боях по защите Отечества, в операциях по поддержанию или восстановлению международного мира и в контртеррористических операциях, а также за мужество и самоотверженность, высокие показатели в боевой подготовке.Отдельный вертолетный полк удостоился ордена Кутузова, которым отмечают войсковые соединения и части за военные операции, результатом которых стало достижение поставленных целей и задач.Глава государства прикрепил на боевые знамена ордена и орденские ленты. После чего подразделения продемонстрировали знамена и прошли с ними торжественным маршем.
https://ria.ru/20240221/nagrazhdenie-1928633320.html
https://ria.ru/20240205/orden-1925500074.html
https://ria.ru/20240220/svo-1928574681.html
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россия, воздушно-космические силы россии, безопасность
Россия, Воздушно-космические силы России, Безопасность
Путин вручил награды воинским частям ВКС

Путин вручил государственные награды воинским частям ВКС России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / POOL
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АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ (Московская обл.), 21 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручает государственные награды воинским частям Воздушно-космических сил (ВКС).
По прибытии его встретил глава Минобороны Сергей Шойгу. Министр представил краткий доклад о построении войск. Также о готовности к проведению мероприятия доложил главнокомандующий ВКС Виктор Афзалов.
Начальник Генерального штаба ВС генерал армии Валерий Герасимов вручает в зоне СВО государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки. Кадр видео
Герасимов вручил госнаграды отличившимся при освобождении Авдеевки
07:53
Вместе они прошли к трибуне, и Путин поприветствовал бойцов фразой "Здравствуйте, товарищи!", после чего выступил с краткой речью, поздравив воинские части с государственными наградами.
Так, главный центр боевой подготовки и переучивания личного состава армейской авиации удостоился ордена Суворова. Эту награду вручают за успешные действия против сил противника на суше и в воздухе, за выполнение боевых задач в условиях превосходства противника по численности войск, вооружению или технике, а также за достижение и закрепление военного успеха при сохранении боеспособности воинских частей.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного Совета в Кремле, посвященное укреплению роли педагога и наставника - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Путин посмертно наградил офицера СК, погибшего при обстреле Белгорода
5 февраля, 15:17
Бригада армейской авиации получила орден Жукова. Им награждают за подвиги и отличия в боях по защите Отечества, в операциях по поддержанию или восстановлению международного мира и в контртеррористических операциях, а также за мужество и самоотверженность, высокие показатели в боевой подготовке.
Отдельный вертолетный полк удостоился ордена Кутузова, которым отмечают войсковые соединения и части за военные операции, результатом которых стало достижение поставленных целей и задач.
Глава государства прикрепил на боевые знамена ордена и орденские ленты. После чего подразделения продемонстрировали знамена и прошли с ними торжественным маршем.
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