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В Госдуме поддержали законопроект о Национальном словарном фонде
В Госдуме поддержали законопроект о Национальном словарном фонде - РИА Новости, 21.02.2024
В Госдуме поддержали законопроект о Национальном словарном фонде
Комитет ГД по науке поддержал для принятия в первом чтении законопроект о создании единого цифрового ресурса с данными словарей русского языка - Национального... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T10:22
2024-02-21T10:22
2024-02-21T10:22
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Комитет ГД по науке поддержал для принятия в первом чтении законопроект о создании единого цифрового ресурса с данными словарей русского языка - Национального словарного фонда. Комитет по науке выступает соисполнителем по данному законопроекту. "Проект федерального закона… подготовлен во исполнение поручения президента Российской Федерации от 1 марта 2020 г. № Пр-355 и предусматривает создание единого цифрового ресурса, в котором интегрированы данные словарей русского языка, созданных за последние три века", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В тексте проекта закона отмечается, что Национальный словарный фонд является федеральной государственной информационной системой, которая представляет собой совокупность информации о нормах современного русского литературного языка, закрепленных в нормативных словарях, а также в словарях, фиксирующих сведения о развитии норм русского литературного языка, и информационных технологий и технических средств, обеспечивающих обработку такой информации. "Национальный словарный фонд позволит получать информацию о написании слов, их произношении и месте ударения с возможными вариантами в исторической динамике, о системе значений конкретного слова и их трансформации во времени, о грамматических характеристиках слов и их сочетаемостных свойствах, о наличии и функционировании синонимов, антонимов, омонимов и паронимов, а также об использовании фразеологических сочетаний", - подчеркивается в пояснительной записке. Согласно финансово-экономическому обоснованию, на создание ГИС "Национальный словарный фонд" потребуются бюджетные средства в размере около 182,3 миллиона рублей.
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общество, технологии, госдума рф
Общество, Технологии, Госдума РФ
В Госдуме поддержали законопроект о Национальном словарном фонде
Комитет Госдумы поддержал законопроект о создании Национального словарного фонда
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Комитет ГД по науке поддержал для принятия в первом чтении законопроект о создании единого цифрового ресурса с данными словарей русского языка - Национального словарного фонда.
Комитет по науке выступает соисполнителем по данному законопроекту.
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"Проект федерального закона… подготовлен во исполнение поручения президента Российской Федерации от 1 марта 2020 г. № Пр-355 и предусматривает создание единого цифрового ресурса, в котором интегрированы данные словарей русского языка, созданных за последние три века", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В тексте проекта закона отмечается, что Национальный словарный фонд является федеральной государственной информационной системой, которая представляет собой совокупность информации о нормах современного русского литературного языка, закрепленных в нормативных словарях, а также в словарях, фиксирующих сведения о развитии норм русского литературного языка, и информационных технологий и технических средств, обеспечивающих обработку такой информации.
"Национальный словарный фонд позволит получать информацию о написании слов, их произношении и месте ударения с возможными вариантами в исторической динамике, о системе значений конкретного слова и их трансформации во времени, о грамматических характеристиках слов и их сочетаемостных свойствах, о наличии и функционировании синонимов, антонимов, омонимов и паронимов, а также об использовании фразеологических сочетаний", - подчеркивается в пояснительной записке.
Согласно финансово-экономическому обоснованию, на создание ГИС "Национальный словарный фонд" потребуются бюджетные средства в размере около 182,3 миллиона рублей.
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