Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки более десяти раз атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/gladkov-1928692166.html
ВСУ за сутки более десяти раз атаковали Белгородскую область
ВСУ за сутки более десяти раз атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 21.02.2024
ВСУ за сутки более десяти раз атаковали Белгородскую область
Более 10 украинских дронов атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил в среду глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T12:32
2024-02-21T12:32
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
шебекино
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
БЕЛГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Более 10 украинских дронов атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил в среду глава региона Вячеслав Гладков. По данным губернатора, накануне украинская армия произвела обстрел пяти приграничных районов, выпустив 28 снарядов из артиллерии. Два взрывных устройства были сброшены с дрона, также регион был атакован десятью беспилотниками. В результате одного из обстрелов одна мирная жительница пострадала. В понедельник, согласно статистике, было зафиксировано 107 обстрелов, можно сказать, что во вторник украинская армия снизила свою активность. Тем не менее, не уменьшается применение беспилотников для атак. "В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 5 минометных снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет. На окраине села Дроновка противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. Обошлось без последствий. Ещё одним дроном-камикадзе в селе был атакован инфраструктурный объект связи… В Краснояружском районе под минометный обстрел попала окраина села Теребрено – зафиксировано 3 прилета. Обошлось без последствий. Также в районе Теребрено противник атаковал с помощью четырех дронов-камикадзе", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе село Журавлевка было атаковано двумя украинскими беспилотниками. В Волоконовском районе рядом с селом Голофеевка системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. Губернатор сообщил, что в Шебекинском округе по поселку Ленинский выпущено 6 минометных снарядов, пострадала местная жительница, медики оказали ей помощь на месте. Повреждено три домовладения и сельхозпредприятие. В селе Середа с дрона сброшено два взрывных устройства. По городу Шебекино, селам Терезовка и Новая Таволжанка выпущено в сумме 14 минометных снарядов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240221/vsu-1928665288.html
https://ria.ru/20240221/vsu-1928643814.html
белгородская область
белгородский район
шебекино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Шебекино, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки более десяти раз атаковали Белгородскую область

Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 10 беспилотниками

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Более 10 украинских дронов атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил в среду глава региона Вячеслав Гладков.
По данным губернатора, накануне украинская армия произвела обстрел пяти приграничных районов, выпустив 28 снарядов из артиллерии. Два взрывных устройства были сброшены с дрона, также регион был атакован десятью беспилотниками. В результате одного из обстрелов одна мирная жительница пострадала. В понедельник, согласно статистике, было зафиксировано 107 обстрелов, можно сказать, что во вторник украинская армия снизила свою активность. Тем не менее, не уменьшается применение беспилотников для атак.
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
"Нанесут удар". В Китае сделали заявление о ВСУ после сдачи Авдеевки
Вчера, 10:56
"В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 5 минометных снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет. На окраине села Дроновка противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. Обошлось без последствий. Ещё одним дроном-камикадзе в селе был атакован инфраструктурный объект связи… В Краснояружском районе под минометный обстрел попала окраина села Теребрено – зафиксировано 3 прилета. Обошлось без последствий. Также в районе Теребрено противник атаковал с помощью четырех дронов-камикадзе", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе село Журавлевка было атаковано двумя украинскими беспилотниками. В Волоконовском районе рядом с селом Голофеевка системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа.
Губернатор сообщил, что в Шебекинском округе по поселку Ленинский выпущено 6 минометных снарядов, пострадала местная жительница, медики оказали ей помощь на месте. Повреждено три домовладения и сельхозпредприятие. В селе Середа с дрона сброшено два взрывных устройства. По городу Шебекино, селам Терезовка и Новая Таволжанка выпущено в сумме 14 минометных снарядов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Они обречены. СМИ раскрыли, что ждет Украину после крупного поражения ВСУ
Вчера, 09:14
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районШебекиноВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала