https://ria.ru/20240221/gladkov-1928692166.html

ВСУ за сутки более десяти раз атаковали Белгородскую область

ВСУ за сутки более десяти раз атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 21.02.2024

ВСУ за сутки более десяти раз атаковали Белгородскую область

Более 10 украинских дронов атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил в среду глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T12:32

2024-02-21T12:32

2024-02-21T12:32

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

шебекино

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

БЕЛГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Более 10 украинских дронов атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил в среду глава региона Вячеслав Гладков. По данным губернатора, накануне украинская армия произвела обстрел пяти приграничных районов, выпустив 28 снарядов из артиллерии. Два взрывных устройства были сброшены с дрона, также регион был атакован десятью беспилотниками. В результате одного из обстрелов одна мирная жительница пострадала. В понедельник, согласно статистике, было зафиксировано 107 обстрелов, можно сказать, что во вторник украинская армия снизила свою активность. Тем не менее, не уменьшается применение беспилотников для атак. "В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 5 минометных снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет. На окраине села Дроновка противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. Обошлось без последствий. Ещё одним дроном-камикадзе в селе был атакован инфраструктурный объект связи… В Краснояружском районе под минометный обстрел попала окраина села Теребрено – зафиксировано 3 прилета. Обошлось без последствий. Также в районе Теребрено противник атаковал с помощью четырех дронов-камикадзе", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе село Журавлевка было атаковано двумя украинскими беспилотниками. В Волоконовском районе рядом с селом Голофеевка системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. Губернатор сообщил, что в Шебекинском округе по поселку Ленинский выпущено 6 минометных снарядов, пострадала местная жительница, медики оказали ей помощь на месте. Повреждено три домовладения и сельхозпредприятие. В селе Середа с дрона сброшено два взрывных устройства. По городу Шебекино, селам Терезовка и Новая Таволжанка выпущено в сумме 14 минометных снарядов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240221/vsu-1928665288.html

https://ria.ru/20240221/vsu-1928643814.html

белгородская область

белгородский район

шебекино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков