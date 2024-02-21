https://ria.ru/20240221/germaniya-1928662857.html

В Германии назвали экономические потери Берлина из-за конфликта на Украине

В Германии назвали экономические потери Берлина из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 21.02.2024

В Германии назвали экономические потери Берлина из-за конфликта на Украине

Германия уже, вероятно, потеряла из-за конфликта на Украине более 200 миллиардов евро, прежде всего, из-за роста цен на электроэнергию, заявил изданию... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T10:41

2024-02-21T10:41

2024-02-21T10:41

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германия

украина

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Германия уже, вероятно, потеряла из-за конфликта на Украине более 200 миллиардов евро, прежде всего, из-за роста цен на электроэнергию, заявил изданию Rheinische Post президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер. По его словам, "экономические издержки Германии" в связи с конфликтом на Украине, "вероятно, превышают 200 миллиардов евро". "Прежде всего, высокие затраты на энергию привели к снижению темпов роста в Германии на 2,5 процентных пункта, или 100 миллиардов евро в 2022 году, и на аналогичную величину в 2023 году и до сегодняшнего дня", - добавил он. Сообщается, что конфликт на Украине вызвал в ФРГ рост цен на электроэнергию, разрушил устоявшиеся цепочки поставок и создал нагрузку на мировую экономику, что повлекло дополнительные проблемы для ориентирующейся на экспорт страны. Фрацшер добавил, что сильнее всего последствия конфликта ударили по людям с низкими доходами. "Немецкое государство в первую очередь поддерживает энергоемкие компании массивными субсидиями, но людям с низкими доходами приходится существенно затягивать пояса", - сказал он. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://ria.ru/20240220/sholts-1928433751.html

https://ria.ru/20240218/nato-1928030016.html

германия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, украина