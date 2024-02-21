https://ria.ru/20240221/germaniya-1928662857.html
В Германии назвали экономические потери Берлина из-за конфликта на Украине
В Германии назвали экономические потери Берлина из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 21.02.2024
В Германии назвали экономические потери Берлина из-за конфликта на Украине
Германия уже, вероятно, потеряла из-за конфликта на Украине более 200 миллиардов евро, прежде всего, из-за роста цен на электроэнергию, заявил изданию... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T10:41
2024-02-21T10:41
2024-02-21T10:41
в мире
германия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Германия уже, вероятно, потеряла из-за конфликта на Украине более 200 миллиардов евро, прежде всего, из-за роста цен на электроэнергию, заявил изданию Rheinische Post президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер. По его словам, "экономические издержки Германии" в связи с конфликтом на Украине, "вероятно, превышают 200 миллиардов евро". "Прежде всего, высокие затраты на энергию привели к снижению темпов роста в Германии на 2,5 процентных пункта, или 100 миллиардов евро в 2022 году, и на аналогичную величину в 2023 году и до сегодняшнего дня", - добавил он. Сообщается, что конфликт на Украине вызвал в ФРГ рост цен на электроэнергию, разрушил устоявшиеся цепочки поставок и создал нагрузку на мировую экономику, что повлекло дополнительные проблемы для ориентирующейся на экспорт страны. Фрацшер добавил, что сильнее всего последствия конфликта ударили по людям с низкими доходами. "Немецкое государство в первую очередь поддерживает энергоемкие компании массивными субсидиями, но людям с низкими доходами приходится существенно затягивать пояса", - сказал он. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20240220/sholts-1928433751.html
https://ria.ru/20240218/nato-1928030016.html
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_267:136:2816:2048_1920x0_80_0_0_270052888e1afefe9e358c5d7f4a4a9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина
В мире, Германия, Украина
В Германии назвали экономические потери Берлина из-за конфликта на Украине
DIW: Германия потеряла более 200 миллиардов евро из-за конфликта на Украине
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости.
Германия уже, вероятно, потеряла из-за конфликта на Украине более 200 миллиардов евро, прежде всего, из-за роста цен на электроэнергию, заявил изданию Rheinische Post
президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер.
По его словам, "экономические издержки Германии" в связи с конфликтом на Украине, "вероятно, превышают 200 миллиардов евро". "Прежде всего, высокие затраты на энергию привели к снижению темпов роста в Германии на 2,5 процентных пункта, или 100 миллиардов евро в 2022 году, и на аналогичную величину в 2023 году и до сегодняшнего дня", - добавил он.
Сообщается, что конфликт на Украине вызвал в ФРГ рост цен на электроэнергию, разрушил устоявшиеся цепочки поставок и создал нагрузку на мировую экономику, что повлекло дополнительные проблемы для ориентирующейся на экспорт страны.
Фрацшер добавил, что сильнее всего последствия конфликта ударили по людям с низкими доходами.
"Катастрофа". В Германии ужаснулись новому заявлению Шольца о Путине
"Немецкое государство в первую очередь поддерживает энергоемкие компании массивными субсидиями, но людям с низкими доходами приходится существенно затягивать пояса", - сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин
в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве
подчеркивали, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Франция и Германия не дадут Украине вступить в НАТО, считает эксперт