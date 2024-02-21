Россия привлечет внимание к неприемлемости политизации G20
МИД: Россия на СМИД привлечет внимание к неприемлемости политизации G20
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия на СМИД "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро привлечет внимание партнеров к неприемлемости политизации G20, которая призвана концентрироваться на социально-экономических вызовах, сообщает МИД России на своем сайте.
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"В ходе СМИД российская делегация намерена привлечь особое внимание партнеров к неприемлемости политизации "Группы двадцати", которая, согласно мандату, призвана концентрироваться строго на социально-экономических вызовах", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что "Двадцатка" не должна рассматриваться в качестве альтернативы Совбеза ООН, имеющего исключительные прерогативы по поддержанию международного мира и безопасности.
Глава МИД России Сергей Лавров 19 февраля начал латиноамериканское турне с визита на Кубу, где встретился с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и главой МИД Бруно Родригесом, 20 февраля он прибыл в столицу Венесуэлы Каракас, где провел встречу с президентом страны Николасом Мадуро. После визита в Венесуэлу Лавров отправится в Рио-де-Жанейро, где примет участие во встрече министров иностранных дел G20. В МИД РФ сообщали, что первая встреча в рамках бразильского председательства будет посвящена проблемам современной международной повестки дня "с акцентом на урегулирование геополитических противоречий и реформу глобальных экономических институтов".