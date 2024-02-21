https://ria.ru/20240221/g20-1928618553.html

Россия привлечет внимание к неприемлемости политизации G20

Россия привлечет внимание к неприемлемости политизации G20 - РИА Новости, 21.02.2024

Россия привлечет внимание к неприемлемости политизации G20

Россия на СМИД "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро привлечет внимание партнеров к неприемлемости политизации G20, которая призвана концентрироваться на... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T02:25

2024-02-21T02:25

2024-02-21T02:25

в мире

россия

венесуэла

рио-де-жанейро (город)

сергей лавров

большая двадцатка

оон

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия на СМИД "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро привлечет внимание партнеров к неприемлемости политизации G20, которая призвана концентрироваться на социально-экономических вызовах, сообщает МИД России на своем сайте. "В ходе СМИД российская делегация намерена привлечь особое внимание партнеров к неприемлемости политизации "Группы двадцати", которая, согласно мандату, призвана концентрироваться строго на социально-экономических вызовах", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что "Двадцатка" не должна рассматриваться в качестве альтернативы Совбеза ООН, имеющего исключительные прерогативы по поддержанию международного мира и безопасности. Глава МИД России Сергей Лавров 19 февраля начал латиноамериканское турне с визита на Кубу, где встретился с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и главой МИД Бруно Родригесом, 20 февраля он прибыл в столицу Венесуэлы Каракас, где провел встречу с президентом страны Николасом Мадуро. После визита в Венесуэлу Лавров отправится в Рио-де-Жанейро, где примет участие во встрече министров иностранных дел G20. В МИД РФ сообщали, что первая встреча в рамках бразильского председательства будет посвящена проблемам современной международной повестки дня "с акцентом на урегулирование геополитических противоречий и реформу глобальных экономических институтов".

https://ria.ru/20240221/g20-1928618084.html

россия

венесуэла

рио-де-жанейро (город)

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в мире, россия, венесуэла, рио-де-жанейро (город), сергей лавров, большая двадцатка, оон