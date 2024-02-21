Рейтинг@Mail.ru
Россия привлечет внимание к неприемлемости политизации G20 - РИА Новости, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:25 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/g20-1928618553.html
Россия привлечет внимание к неприемлемости политизации G20
Россия привлечет внимание к неприемлемости политизации G20 - РИА Новости, 21.02.2024
Россия привлечет внимание к неприемлемости политизации G20
Россия на СМИД "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро привлечет внимание партнеров к неприемлемости политизации G20, которая призвана концентрироваться на... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T02:25
2024-02-21T02:25
в мире
россия
венесуэла
рио-де-жанейро (город)
сергей лавров
большая двадцатка
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_0baf506f7c55ce9ea68047e7fad11347.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия на СМИД "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро привлечет внимание партнеров к неприемлемости политизации G20, которая призвана концентрироваться на социально-экономических вызовах, сообщает МИД России на своем сайте. "В ходе СМИД российская делегация намерена привлечь особое внимание партнеров к неприемлемости политизации "Группы двадцати", которая, согласно мандату, призвана концентрироваться строго на социально-экономических вызовах", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что "Двадцатка" не должна рассматриваться в качестве альтернативы Совбеза ООН, имеющего исключительные прерогативы по поддержанию международного мира и безопасности. Глава МИД России Сергей Лавров 19 февраля начал латиноамериканское турне с визита на Кубу, где встретился с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и главой МИД Бруно Родригесом, 20 февраля он прибыл в столицу Венесуэлы Каракас, где провел встречу с президентом страны Николасом Мадуро. После визита в Венесуэлу Лавров отправится в Рио-де-Жанейро, где примет участие во встрече министров иностранных дел G20. В МИД РФ сообщали, что первая встреча в рамках бразильского председательства будет посвящена проблемам современной международной повестки дня "с акцентом на урегулирование геополитических противоречий и реформу глобальных экономических институтов".
https://ria.ru/20240221/g20-1928618084.html
россия
венесуэла
рио-де-жанейро (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_31007f3387df748e7bb5872e14963d3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венесуэла, рио-де-жанейро (город), сергей лавров, большая двадцатка, оон
В мире, Россия, Венесуэла, Рио-де-Жанейро (город), Сергей Лавров, Большая двадцатка, ООН
Россия привлечет внимание к неприемлемости политизации G20

МИД: Россия на СМИД привлечет внимание к неприемлемости политизации G20

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия на СМИД "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро привлечет внимание партнеров к неприемлемости политизации G20, которая призвана концентрироваться на социально-экономических вызовах, сообщает МИД России на своем сайте.
«
"В ходе СМИД российская делегация намерена привлечь особое внимание партнеров к неприемлемости политизации "Группы двадцати", которая, согласно мандату, призвана концентрироваться строго на социально-экономических вызовах", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что "Двадцатка" не должна рассматриваться в качестве альтернативы Совбеза ООН, имеющего исключительные прерогативы по поддержанию международного мира и безопасности.
Глава МИД России Сергей Лавров 19 февраля начал латиноамериканское турне с визита на Кубу, где встретился с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и главой МИД Бруно Родригесом, 20 февраля он прибыл в столицу Венесуэлы Каракас, где провел встречу с президентом страны Николасом Мадуро. После визита в Венесуэлу Лавров отправится в Рио-де-Жанейро, где примет участие во встрече министров иностранных дел G20. В МИД РФ сообщали, что первая встреча в рамках бразильского председательства будет посвящена проблемам современной международной повестки дня "с акцентом на урегулирование геополитических противоречий и реформу глобальных экономических институтов".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Россия в G20 отметит неприемлемость финансирования украинского конфликта
02:16
 
В миреРоссияВенесуэлаРио-де-Жанейро (город)Сергей ЛавровБольшая двадцаткаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала