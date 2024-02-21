https://ria.ru/20240221/finlyandiya-1928802181.html

СМИ: Финляндия планирует окончательно закрыть два КПП на границе с Россией

СМИ: Финляндия планирует окончательно закрыть два КПП на границе с Россией - РИА Новости, 21.02.2024

СМИ: Финляндия планирует окончательно закрыть два КПП на границе с Россией

Пограничная служба Финляндии не планирует возобновлять работу двух временных КПП на границе с Россией, сообщила телерадиокомпания Yle. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T17:24

2024-02-21T17:24

2024-02-21T20:22

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Пограничная служба Финляндии не планирует возобновлять работу двух временных КПП на границе с Россией, сообщила телерадиокомпания Yle."Пограничная служба планирует закрыть последние временные пункты пропуска на восточной границе. Есть два временных пункта пропуска: "Париккала" и "Лиекса — Инари". Через них проходили в основном лесные перевозки", — говорится в сообщении.Оба пограничных перехода закрыты уже несколько лет. В Париккале движение приостановили из-за санкций Евросоюза, а в Инари и Лиексе — из-за прекращения импорта древесины.На границе между Финляндией и Россией и ранее существовали временные пункты пропуска, два из которых закрылись в 2017 году, уточнила погранслужба. Решение о закрытии должны одобрить муниципальные власти, а затем правительство. Сейчас муниципалитеты выступают за сохранение КПП.Все сухопутные пограничные переходы между Финляндией и Россией не работают до 14 апреля по решению Хельсинки.Как заявил РИА Новости в начале февраля российский посол Павел Кузнецов, политика властей Финляндии привела к полному разрушению двусторонних отношений, разрыву деловых связей, прекращению движения через границу и заморозке политического диалога.

https://ria.ru/20240119/finlyandiya-1922304408.html

https://ria.ru/20240212/stubb-1926838230.html

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в мире, россия, финляндия, хельсинки, мария захарова, дмитрий песков