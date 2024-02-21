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Военные фильмы начали бесплатно показывать в культурных центрах Подмосковья - РИА Новости, 21.02.2024
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Новости Подмосковья
 
18:37 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/filmy-1928821641.html
Военные фильмы начали бесплатно показывать в культурных центрах Подмосковья
Военные фильмы начали бесплатно показывать в культурных центрах Подмосковья - РИА Новости, 21.02.2024
Военные фильмы начали бесплатно показывать в культурных центрах Подмосковья
Бесплатные показы военных фильмов начались в культурных досуговых центрах Московской области в преддверии 23 февраля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T18:37
2024-02-21T18:37
новости подмосковья
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Бесплатные показы военных фильмов начались в культурных досуговых центрах Московской области в преддверии 23 февраля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство культуры и туризма региона.Жители Подмосковья смогут бесплатно посмотреть лучшие фильмы военной киноклассики – "Они сражались за Родину", "Офицеры", "Баллада о солдате", "Горячий снег" и другие. Ознакомиться с расписанием показов можно на сайте "Мособлкино".Отмечается, что организатором акции выступает креативное бюро "Регион".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Военные фильмы начали бесплатно показывать в культурных центрах Подмосковья

© РИА Новости / Артем ЖитеневЗрители в кинотеатре
Зрители в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Бесплатные показы военных фильмов начались в культурных досуговых центрах Московской области в преддверии 23 февраля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство культуры и туризма региона.
Жители Подмосковья смогут бесплатно посмотреть лучшие фильмы военной киноклассики – "Они сражались за Родину", "Офицеры", "Баллада о солдате", "Горячий снег" и другие. Ознакомиться с расписанием показов можно на сайте "Мособлкино".
Отмечается, что организатором акции выступает креативное бюро "Регион".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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