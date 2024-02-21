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Военные фильмы начали бесплатно показывать в культурных центрах Подмосковья

Военные фильмы начали бесплатно показывать в культурных центрах Подмосковья - РИА Новости, 21.02.2024

Военные фильмы начали бесплатно показывать в культурных центрах Подмосковья

Бесплатные показы военных фильмов начались в культурных досуговых центрах Московской области в преддверии 23 февраля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T18:37

2024-02-21T18:37

2024-02-21T18:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Бесплатные показы военных фильмов начались в культурных досуговых центрах Московской области в преддверии 23 февраля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство культуры и туризма региона.Жители Подмосковья смогут бесплатно посмотреть лучшие фильмы военной киноклассики – "Они сражались за Родину", "Офицеры", "Баллада о солдате", "Горячий снег" и другие. Ознакомиться с расписанием показов можно на сайте "Мособлкино".Отмечается, что организатором акции выступает креативное бюро "Регион".

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)