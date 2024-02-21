https://ria.ru/20240221/filmy-1928821641.html
Военные фильмы начали бесплатно показывать в культурных центрах Подмосковья
Военные фильмы начали бесплатно показывать в культурных центрах Подмосковья - РИА Новости, 21.02.2024
Военные фильмы начали бесплатно показывать в культурных центрах Подмосковья
Бесплатные показы военных фильмов начались в культурных досуговых центрах Московской области в преддверии 23 февраля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T18:37
2024-02-21T18:37
2024-02-21T18:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155779/26/1557792640_0:154:1500:998_1920x0_80_0_0_7882ca04df0906ce326d46115736feed.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Бесплатные показы военных фильмов начались в культурных досуговых центрах Московской области в преддверии 23 февраля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство культуры и туризма региона.Жители Подмосковья смогут бесплатно посмотреть лучшие фильмы военной киноклассики – "Они сражались за Родину", "Офицеры", "Баллада о солдате", "Горячий снег" и другие. Ознакомиться с расписанием показов можно на сайте "Мособлкино".Отмечается, что организатором акции выступает креативное бюро "Регион".
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155779/26/1557792640_118:0:1449:998_1920x0_80_0_0_091232a77df2edc72f868d516de3c754.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)