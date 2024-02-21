https://ria.ru/20240221/fermery-1928854001.html

Протестующие французские фермеры вылили навоз в городах

Протестующие французские фермеры вылили навоз в городах - РИА Новости, 21.02.2024

Протестующие французские фермеры вылили навоз в городах

В преддверии Салона сельского хозяйства, открывающегося в Париже 24 февраля, французские фермеры продолжают устраивать акции протеста, сообщает радиостанция... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T21:55

2024-02-21T21:55

2024-02-21T21:55

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ПАРИЖ, 21 фев - РИА Новости. В преддверии Салона сельского хозяйства, открывающегося в Париже 24 февраля, французские фермеры продолжают устраивать акции протеста, сообщает радиостанция Franceinfo. Несмотря на очередные заявления премьер-министра Габриэля Атталя утром в среду, множество автодорог блокировно в департаментах Тарн и Гаронна и Жер в регионе Окситания на юге Франции. Так, блокирована трасса А62 между Тулузой и Бордо. На пропускном пункте оплаты на шоссе фермеры разбросали покрышки и сено. В департаменте Верхняя Гаронна они вывалили навоз на подъездах к торговым центрам. "Если они хотят чтобы мы ужесточили акции, мы можем это сделать", - сказал один из протестующих, член регионального отделения профсоюза FNSEA. В городе По аграрии облили навозом здание страховой компании. Акции проходят и на северо-западе стране. В коммуне Сен-Брие фермеры покрыли всю площадь напротив префектуры толстым слоем навоза. В Па-де-Кале около налогового центра они также вылили на улицы навозную жижу и доски. В Ренне они блокировали магазин ритейлера Leclerc и начали инспектировать товары в поисках конкурентных продуктов из других европейских стран. Около префектуры города они вывалили тонны сена и отходов. Ранее недовольные мерами правительства по их поддержке фермеры сообщили, что проведут протестную акцию во французской столице накануне сельскохозяйственной выставки в Париже. В протестной акции примет участие профсоюз Jeunes agriculteurs. Согласно профсоюзу FNSEA, в манифестации будет задействовано от 15 до 30 тракторов. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240214/fermery-1927285803.html

https://ria.ru/20240213/fermery-1927117432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, париж, тулуза, габриэль атталь