https://ria.ru/20240221/elektroudochki-1928852533.html

В Госдуме предложили запретить продажу электроудочек

В Госдуме предложили запретить продажу электроудочек - РИА Новости, 21.02.2024

В Госдуме предложили запретить продажу электроудочек

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил в Telegram - канале инициативу запрета продажи электроудочек. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T21:33

2024-02-21T21:33

2024-02-21T21:33

общество

султан хамзаев

госдума рф

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил в Telegram - канале инициативу запрета продажи электроудочек. "Закон о запрете использования электроудочек есть, а запрета продажи нет. Поднял этот вопрос на обсуждении закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"... Буду добиваться того, чтобы изменения были приняты", - написал он.По словам Хамзаева, есть требования "ответственных" рыбаков - запретить местами нелегальное пользование электроудочками.

https://ria.ru/20231123/rybaki-1911248911.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, султан хамзаев, госдума рф