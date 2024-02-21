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В Госдуме предложили запретить продажу электроудочек - РИА Новости, 21.02.2024
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21:33 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/elektroudochki-1928852533.html
В Госдуме предложили запретить продажу электроудочек
В Госдуме предложили запретить продажу электроудочек - РИА Новости, 21.02.2024
В Госдуме предложили запретить продажу электроудочек
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил в Telegram - канале инициативу запрета продажи электроудочек. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T21:33
2024-02-21T21:33
общество
султан хамзаев
госдума рф
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил в Telegram - канале инициативу запрета продажи электроудочек. "Закон о запрете использования электроудочек есть, а запрета продажи нет. Поднял этот вопрос на обсуждении закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"... Буду добиваться того, чтобы изменения были приняты", - написал он.По словам Хамзаева, есть требования "ответственных" рыбаков - запретить местами нелегальное пользование электроудочками.
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общество, султан хамзаев, госдума рф
Общество, Султан Хамзаев, Госдума РФ
В Госдуме предложили запретить продажу электроудочек

Депутат Госдумы Хамзаев предложил инициативу запрета продажи электроудочек

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУлов рыбака
Улов рыбака - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Улов рыбака. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил в Telegram - канале инициативу запрета продажи электроудочек.
«
"Закон о запрете использования электроудочек есть, а запрета продажи нет. Поднял этот вопрос на обсуждении закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"... Буду добиваться того, чтобы изменения были приняты", - написал он.
По словам Хамзаева, есть требования "ответственных" рыбаков - запретить местами нелегальное пользование электроудочками.
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ОбществоСултан ХамзаевГосдума РФ
 
 
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