Эквадор подтвердил, что не собирается поставлять российскую технику в США
В минобороны Эквадора подтвердили отказ от поставки в США российской техники
© AP Photo / Dolores OchoaЭквадорские военнослужащие
© AP Photo / Dolores Ochoa
Эквадорские военнослужащие. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 фев - РИА Новости. В минобороны Эквадора ещё раз подтвердили российскому посольству отсутствие намерения направлять в США российскую технику, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан.
По его словам, Россия работает с властями Эквадора как по линии Минобороны, МИД, так и по линии фитосанитарных служб над преодолением недоразумений, возникших в последнее время.
«
"Проводятся контакты по линии фитосанитарных служб. Посольство России работает с минобороны (Эквадора - ред.), в котором подтвердили отсутствие намерения направлять в США российскую технику. Правительства двух стран стремятся к преодолению временных недоразумений", - сказал Спринчан.
Ранее посол РФ сообщил РИА Новости, что Эквадор отменил свое решение об отправке российской техники в США. Позднее глава МИД страны Габриэла Соммерфельд сказала, отвечая на вопрос, есть ли решение отправить вооружения на Украину, что Эквадор не отправит вооружения в страну, которая вовлечена в вооруженный международный конфликт.