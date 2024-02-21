https://ria.ru/20240221/ekvador-1928860069.html

Эквадор подтвердил, что не собирается поставлять российскую технику в США

Эквадор подтвердил, что не собирается поставлять российскую технику в США - РИА Новости, 21.02.2024

Эквадор подтвердил, что не собирается поставлять российскую технику в США

В минобороны Эквадора ещё раз подтвердили российскому посольству отсутствие намерения направлять в США российскую технику, сообщил РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T23:19

2024-02-21T23:19

2024-02-21T23:20

в мире

эквадор

россия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920445418_0:128:3071:1855_1920x0_80_0_0_061c731d1e730cd59b52d904fee8b5c2.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 фев - РИА Новости. В минобороны Эквадора ещё раз подтвердили российскому посольству отсутствие намерения направлять в США российскую технику, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан. По его словам, Россия работает с властями Эквадора как по линии Минобороны, МИД, так и по линии фитосанитарных служб над преодолением недоразумений, возникших в последнее время. "Проводятся контакты по линии фитосанитарных служб. Посольство России работает с минобороны (Эквадора - ред.), в котором подтвердили отсутствие намерения направлять в США российскую технику. Правительства двух стран стремятся к преодолению временных недоразумений", - сказал Спринчан. Ранее посол РФ сообщил РИА Новости, что Эквадор отменил свое решение об отправке российской техники в США. Позднее глава МИД страны Габриэла Соммерфельд сказала, отвечая на вопрос, есть ли решение отправить вооружения на Украину, что Эквадор не отправит вооружения в страну, которая вовлечена в вооруженный международный конфликт.

https://ria.ru/20240219/vooruzhenie-1928311974.html

эквадор

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, эквадор, россия, сша