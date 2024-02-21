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Эквадор подтвердил, что не собирается поставлять российскую технику в США - РИА Новости, 21.02.2024
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23:19 21.02.2024 (обновлено: 23:20 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/ekvador-1928860069.html
Эквадор подтвердил, что не собирается поставлять российскую технику в США
Эквадор подтвердил, что не собирается поставлять российскую технику в США - РИА Новости, 21.02.2024
Эквадор подтвердил, что не собирается поставлять российскую технику в США
В минобороны Эквадора ещё раз подтвердили российскому посольству отсутствие намерения направлять в США российскую технику, сообщил РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T23:19
2024-02-21T23:20
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 фев - РИА Новости. В минобороны Эквадора ещё раз подтвердили российскому посольству отсутствие намерения направлять в США российскую технику, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан. По его словам, Россия работает с властями Эквадора как по линии Минобороны, МИД, так и по линии фитосанитарных служб над преодолением недоразумений, возникших в последнее время. "Проводятся контакты по линии фитосанитарных служб. Посольство России работает с минобороны (Эквадора - ред.), в котором подтвердили отсутствие намерения направлять в США российскую технику. Правительства двух стран стремятся к преодолению временных недоразумений", - сказал Спринчан. Ранее посол РФ сообщил РИА Новости, что Эквадор отменил свое решение об отправке российской техники в США. Позднее глава МИД страны Габриэла Соммерфельд сказала, отвечая на вопрос, есть ли решение отправить вооружения на Украину, что Эквадор не отправит вооружения в страну, которая вовлечена в вооруженный международный конфликт.
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в мире, эквадор, россия, сша
В мире, Эквадор, Россия, США
Эквадор подтвердил, что не собирается поставлять российскую технику в США

В минобороны Эквадора подтвердили отказ от поставки в США российской техники

© AP Photo / Dolores OchoaЭквадорские военнослужащие
Эквадорские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Dolores Ochoa
Эквадорские военнослужащие. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 фев - РИА Новости. В минобороны Эквадора ещё раз подтвердили российскому посольству отсутствие намерения направлять в США российскую технику, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан.
По его словам, Россия работает с властями Эквадора как по линии Минобороны, МИД, так и по линии фитосанитарных служб над преодолением недоразумений, возникших в последнее время.
«
"Проводятся контакты по линии фитосанитарных служб. Посольство России работает с минобороны (Эквадора - ред.), в котором подтвердили отсутствие намерения направлять в США российскую технику. Правительства двух стран стремятся к преодолению временных недоразумений", - сказал Спринчан.
Ранее посол РФ сообщил РИА Новости, что Эквадор отменил свое решение об отправке российской техники в США. Позднее глава МИД страны Габриэла Соммерфельд сказала, отвечая на вопрос, есть ли решение отправить вооружения на Украину, что Эквадор не отправит вооружения в страну, которая вовлечена в вооруженный международный конфликт.
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