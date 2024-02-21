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Депутат Рады сравнил помощь Запада Украине с рэкетом - РИА Новости, 21.02.2024
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12:50 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/dubinskiy-1928699090.html
Депутат Рады сравнил помощь Запада Украине с рэкетом
Депутат Рады сравнил помощь Запада Украине с рэкетом - РИА Новости, 21.02.2024
Депутат Рады сравнил помощь Запада Украине с рэкетом
Финансовая помощь Запада Украине на условиях кредита сравнима с рэкетом, который процветал в 90-е годы, считает депутат Верховной рады Украины Александр... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T12:50
2024-02-21T12:50
в мире
украина
александр дубинский
сша
сергей лавров
россия
линдси грэм
верховная рада украины
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Финансовая помощь Запада Украине на условиях кредита сравнима с рэкетом, который процветал в 90-е годы, считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене. "Нас же из каждого утюга убеждают, что Украина воюет за будущее Европы и США, их национальные интересы. И без нашей жертвенности миру угрожает смертельная опасность. С такой позиции деньги Украине должны выделяться безвозвратно – мы ведь умираем за их безопасность! Но нет. Деньги выделяются только в долг, а общая задолженность Украины в 50 миллиардов долларов увеличилась за время войны до 150 миллиардов долларов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского, который сейчас ведут его адвокаты. По словам Дубинского, западные партнеры пытаются "ограбить Украину в обмен за помощь". "А теперь, как говорят, сорян, ребята: или отдавайте права на свои полезные ископаемые, или вам конец. В 90-е годы это называлось простым словом – рэкет. Сейчас – международной финпомощью", - подчеркнул депутат. Газета Washington Post 14 февраля сообщала, что американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, долгое время поддерживающий выделение помощи Киеву и придерживающийся антироссийской позиции, переменил свое отношение и проголосовал против выделения пакета помощи Украине размером в 60 миллиардов долларов под влиянием экс-президента США Дональда Трампа. Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявлял, что США не рассматривают возможность выделения Украине кредита, если согласовать новые средства для Киева не удастся. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240221/ekonomika-1928590823.html
https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html
https://ria.ru/20240217/ugroza-1927892499.html
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в мире, украина, александр дубинский, сша, сергей лавров, россия, линдси грэм, верховная рада украины, нато
В мире, Украина, Александр Дубинский, США, Сергей Лавров, Россия, Линдси Грэм, Верховная Рада Украины, НАТО
Депутат Рады сравнил помощь Запада Украине с рэкетом

Депутат Рады Дубинский сравнил помощь Запада Украине с рэкетом времен 90-х

© РИА Новости / СтрингерАлександр Дубинский
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
Александр Дубинский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Финансовая помощь Запада Украине на условиях кредита сравнима с рэкетом, который процветал в 90-е годы, считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене.
«
"Нас же из каждого утюга убеждают, что Украина воюет за будущее Европы и США, их национальные интересы. И без нашей жертвенности миру угрожает смертельная опасность. С такой позиции деньги Украине должны выделяться безвозвратно – мы ведь умираем за их безопасность! Но нет. Деньги выделяются только в долг, а общая задолженность Украины в 50 миллиардов долларов увеличилась за время войны до 150 миллиардов долларов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского, который сейчас ведут его адвокаты.
Киев - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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Вчера, 08:00
По словам Дубинского, западные партнеры пытаются "ограбить Украину в обмен за помощь". "А теперь, как говорят, сорян, ребята: или отдавайте права на свои полезные ископаемые, или вам конец. В 90-е годы это называлось простым словом – рэкет. Сейчас – международной финпомощью", - подчеркнул депутат.
Газета Washington Post 14 февраля сообщала, что американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, долгое время поддерживающий выделение помощи Киеву и придерживающийся антироссийской позиции, переменил свое отношение и проголосовал против выделения пакета помощи Украине размером в 60 миллиардов долларов под влиянием экс-президента США Дональда Трампа.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
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Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявлял, что США не рассматривают возможность выделения Украине кредита, если согласовать новые средства для Киева не удастся.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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