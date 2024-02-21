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В Уфу доставили пострадавших в ДТП со скорой и тепловозом
В Уфу доставили пострадавших в ДТП со скорой и тепловозом - РИА Новости, 21.02.2024
В Уфу доставили пострадавших в ДТП со скорой и тепловозом
Санитарная авиация доставила из Стерлитамака в Уфу четверых пострадавших в аварии с автомобилем скорой помощи и тепловозом, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T11:05
2024-02-21T11:05
2024-02-21T11:19
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УФА, 21 фев – РИА Новости. Санитарная авиация доставила из Стерлитамака в Уфу четверых пострадавших в аварии с автомобилем скорой помощи и тепловозом, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.Во вторник вечером в городе Стерлитамаке на железнодорожном переезде автомобиль скорой помощи столкнулся с тепловозом. В результате аварии погибла пациентка 1956 года рождения, пострадали четверо: два фельдшера, водитель "скорой" и сопровождающий пациентку. В центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК сообщали, что водитель "скорой" выехал на запрещающий знак светофора перед тепловозом из-за того, что торопился доставить пациента в больницу. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин навестил пострадавших в аварии и сообщил, что санитарная авиация доставила их в Уфу. "Они доставлены в медучреждения с различными травмами. На данный момент их осмотрели нейрохирург, невролог, травматолог, реаниматолог, челюстно-лицевой хирург, кардиолог и оториноларинголог. Они дали свои заключения и скорректировали тактику лечения. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал министр.Рахматуллин взял этих пациентов на личный контроль. "Об их состоянии мне докладывают ежедневно. Сегодня посетил их и провел обход. Во всех случаях будет проведено консервативное лечение, операции пострадавшим не требуются", - добавил он.
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уфа, стерлитамак, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Уфа, Стерлитамак, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Уфу доставили пострадавших в ДТП со скорой и тепловозом
В Уфу доставили пострадавших в ДТП в Стерлитамака со скорой и тепловозом
УФА, 21 фев – РИА Новости.
Санитарная авиация доставила из Стерлитамака в Уфу четверых пострадавших в аварии с автомобилем скорой помощи и тепловозом, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале
.
Во вторник вечером в городе Стерлитамаке на железнодорожном переезде автомобиль скорой помощи столкнулся с тепловозом. В результате аварии погибла пациентка 1956 года рождения, пострадали четверо: два фельдшера, водитель "скорой" и сопровождающий пациентку.
В центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК сообщали, что водитель "скорой" выехал на запрещающий знак светофора перед тепловозом из-за того, что торопился доставить пациента в больницу.
Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин навестил пострадавших в аварии и сообщил, что санитарная авиация доставила их в Уфу.
«
"Они доставлены в медучреждения с различными травмами. На данный момент их осмотрели нейрохирург, невролог, травматолог, реаниматолог, челюстно-лицевой хирург, кардиолог и оториноларинголог. Они дали свои заключения и скорректировали тактику лечения. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал министр.
Рахматуллин взял этих пациентов на личный контроль. "Об их состоянии мне докладывают ежедневно. Сегодня посетил их и провел обход. Во всех случаях будет проведено консервативное лечение, операции пострадавшим не требуются", - добавил он.
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