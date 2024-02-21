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Посол в США заявил, что Россия не отказывается от диалога с Киевом - РИА Новости, 21.02.2024
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00:25 21.02.2024
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Посол в США заявил, что Россия не отказывается от диалога с Киевом
Посол в США заявил, что Россия не отказывается от диалога с Киевом - РИА Новости, 21.02.2024
Посол в США заявил, что Россия не отказывается от диалога с Киевом
Россия не отказывается от диалога с Украиной, убеждена, что рано или поздно мирные договоренности будут достигнуты, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T00:25
2024-02-21T00:25
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Россия не отказывается от диалога с Украиной, убеждена, что рано или поздно мирные договоренности будут достигнуты, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в комментарии изданию Newsweek. "Убеждены: рано или поздно мирные договоренности будут достигнуты. Вопреки стараниям покровителей киевского режима, которые продолжают вбрасывать миллиарды в затягивание кризиса, несущего страдания тысячам людей", - заявил Антонов. Дипломат подчеркнул, что Россия и сейчас "не отказывается от диалога". Антонов напомнил, что после начала СВО, весной 2022 года, был запущен переговорный процесс в Стамбуле, "итогом которого могло стать политическое решение кризиса". Тем не менее, давление "третьих" столиц, не заинтересованных в дипломатической сделке, этому помешало, убежден дипломат. "Западники сделали все, чтобы лишить Украину независимости и превратить в антироссийский плацдарм", - подытожил посол. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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в мире, россия, украина, москва, анатолий антонов
В мире, Россия, Украина, Москва, Анатолий Антонов
Посол в США заявил, что Россия не отказывается от диалога с Киевом

Антонов: Россия не отказывается от диалога с Киевом, мир будет достигнут

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Россия не отказывается от диалога с Украиной, убеждена, что рано или поздно мирные договоренности будут достигнуты, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в комментарии изданию Newsweek.
«
"Убеждены: рано или поздно мирные договоренности будут достигнуты. Вопреки стараниям покровителей киевского режима, которые продолжают вбрасывать миллиарды в затягивание кризиса, несущего страдания тысячам людей", - заявил Антонов.
Дипломат подчеркнул, что Россия и сейчас "не отказывается от диалога".
Антонов напомнил, что после начала СВО, весной 2022 года, был запущен переговорный процесс в Стамбуле, "итогом которого могло стать политическое решение кризиса". Тем не менее, давление "третьих" столиц, не заинтересованных в дипломатической сделке, этому помешало, убежден дипломат.
"Западники сделали все, чтобы лишить Украину независимости и превратить в антироссийский плацдарм", - подытожил посол.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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