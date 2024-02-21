https://ria.ru/20240221/deti-1928668511.html

В Барнауле проверят сообщение о детях, живущих в антисанитарии

В Барнауле проверят сообщение о детях, живущих в антисанитарии - РИА Новости, 21.02.2024

В Барнауле проверят сообщение о детях, живущих в антисанитарии

Прокуратура проводит проверку истории о детях, живущих в антисанитарных условиях в Барнауле, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T11:11

2024-02-21T11:11

2024-02-21T11:11

происшествия

алтайский край

барнаул

жилье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153265/87/1532658730_0:300:3108:2048_1920x0_80_0_0_451cc6ed4803e23b0fdf61965b86fefa.jpg

БАРНАУЛ, 21 фев - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку истории о детях, живущих в антисанитарных условиях в Барнауле, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. "В одной из телепрограмм показан сюжет о том, что дети, проживающие в городе Барнауле, находятся в социально опасном положении. Должный надзор со стороны матери за ними не осуществляется, в квартире антисанитарные условия. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокурором Индустриального района г. Барнаула организована проверка соблюдения прав несовершеннолетних", - говорится в сообщении. В ходе надзорного мероприятия будет дана оценка исполнению органами профилактики своих полномочий, обеспечению требований безопасности детей в семье. Историю семьи рассказали на Первом канале. По словам соседки, мать четверых детей якобы не следит за ними, много кричит, развела дома беспорядок, в квартире расплодилась тараканы.

https://ria.ru/20240201/rebenok-1924766539.html

https://ria.ru/20231011/travlya-1901905716.html

алтайский край

барнаул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, алтайский край, барнаул, жилье