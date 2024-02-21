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В Барнауле проверят сообщение о детях, живущих в антисанитарии - РИА Новости, 21.02.2024
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11:11 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/deti-1928668511.html
В Барнауле проверят сообщение о детях, живущих в антисанитарии
В Барнауле проверят сообщение о детях, живущих в антисанитарии - РИА Новости, 21.02.2024
В Барнауле проверят сообщение о детях, живущих в антисанитарии
Прокуратура проводит проверку истории о детях, живущих в антисанитарных условиях в Барнауле, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T11:11
2024-02-21T11:11
происшествия
алтайский край
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БАРНАУЛ, 21 фев - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку истории о детях, живущих в антисанитарных условиях в Барнауле, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. "В одной из телепрограмм показан сюжет о том, что дети, проживающие в городе Барнауле, находятся в социально опасном положении. Должный надзор со стороны матери за ними не осуществляется, в квартире антисанитарные условия. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокурором Индустриального района г. Барнаула организована проверка соблюдения прав несовершеннолетних", - говорится в сообщении. В ходе надзорного мероприятия будет дана оценка исполнению органами профилактики своих полномочий, обеспечению требований безопасности детей в семье. Историю семьи рассказали на Первом канале. По словам соседки, мать четверых детей якобы не следит за ними, много кричит, развела дома беспорядок, в квартире расплодилась тараканы.
https://ria.ru/20240201/rebenok-1924766539.html
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происшествия, алтайский край, барнаул, жилье
Происшествия, Алтайский край, Барнаул, Жилье
В Барнауле проверят сообщение о детях, живущих в антисанитарии

Прокуратура в Барнауле проверит историю о детях, живущих в антисанитарии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на город Барнаул в Алтайском крае
Вид на город Барнаул в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на город Барнаул в Алтайском крае. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 21 фев - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку истории о детях, живущих в антисанитарных условиях в Барнауле, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
«
"В одной из телепрограмм показан сюжет о том, что дети, проживающие в городе Барнауле, находятся в социально опасном положении. Должный надзор со стороны матери за ними не осуществляется, в квартире антисанитарные условия. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокурором Индустриального района г. Барнаула организована проверка соблюдения прав несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
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В ходе надзорного мероприятия будет дана оценка исполнению органами профилактики своих полномочий, обеспечению требований безопасности детей в семье.
Историю семьи рассказали на Первом канале. По словам соседки, мать четверых детей якобы не следит за ними, много кричит, развела дома беспорядок, в квартире расплодилась тараканы.
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