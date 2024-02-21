https://ria.ru/20240221/damask-1928666951.html

При ударе Израиля по Дамаску, предварительно, погибли несколько человек

При ударе Израиля по Дамаску, предварительно, погибли несколько человек - РИА Новости, 21.02.2024

При ударе Израиля по Дамаску, предварительно, погибли несколько человек

Погибшие, предварительно, есть в результате израильского удара по дому в районе Кафр-Суса в сирийской столице Дамаске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T11:07

2024-02-21T11:07

2024-02-21T11:07

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дамаск (город)

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ДАМАСК, 21 фев - РИА Новости. Погибшие, предварительно, есть в результате израильского удара по дому в районе Кафр-Суса в сирийской столице Дамаске, передает корреспондент РИА Новости. Удар пришелся на пятый этаж десятиэтажного дома. По предварительным данным, есть погибшие. Власти установили оцепление вокруг места обстрела. Ранее сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya сообщил, что Израиль атаковал ракетами район Кафр-Суса в юго-западной части Дамаска.

https://ria.ru/20240217/siriya-1928001657.html

израиль

дамаск (город)

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Влада Копылова

в мире, израиль, дамаск (город), сирия