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При ударе Израиля по Дамаску, предварительно, погибли несколько человек - РИА Новости, 21.02.2024
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11:07 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/damask-1928666951.html
При ударе Израиля по Дамаску, предварительно, погибли несколько человек
При ударе Израиля по Дамаску, предварительно, погибли несколько человек - РИА Новости, 21.02.2024
При ударе Израиля по Дамаску, предварительно, погибли несколько человек
Погибшие, предварительно, есть в результате израильского удара по дому в районе Кафр-Суса в сирийской столице Дамаске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T11:07
2024-02-21T11:07
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ДАМАСК, 21 фев - РИА Новости. Погибшие, предварительно, есть в результате израильского удара по дому в районе Кафр-Суса в сирийской столице Дамаске, передает корреспондент РИА Новости. Удар пришелся на пятый этаж десятиэтажного дома. По предварительным данным, есть погибшие. Власти установили оцепление вокруг места обстрела. Ранее сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya сообщил, что Израиль атаковал ракетами район Кафр-Суса в юго-западной части Дамаска.
https://ria.ru/20240217/siriya-1928001657.html
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в мире, израиль, дамаск (город), сирия
В мире, Израиль, Дамаск (город), Сирия
При ударе Израиля по Дамаску, предварительно, погибли несколько человек

При ударе Израиля по 10-этажному дому в Дамаске, предварительно, есть погибшие

© Фото : SANAДамаск
Дамаск - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
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ДАМАСК, 21 фев - РИА Новости. Погибшие, предварительно, есть в результате израильского удара по дому в районе Кафр-Суса в сирийской столице Дамаске, передает корреспондент РИА Новости.
Удар пришелся на пятый этаж десятиэтажного дома. По предварительным данным, есть погибшие. Власти установили оцепление вокруг места обстрела.
Ранее сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya сообщил, что Израиль атаковал ракетами район Кафр-Суса в юго-западной части Дамаска.
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