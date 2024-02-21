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Всех жителей Приморья, отравившихся в бургерной, выписали из больницы - РИА Новости, 21.02.2024
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10:54 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/burgernaya-1928665116.html
Всех жителей Приморья, отравившихся в бургерной, выписали из больницы
Всех жителей Приморья, отравившихся в бургерной, выписали из больницы - РИА Новости, 21.02.2024
Всех жителей Приморья, отравившихся в бургерной, выписали из больницы
Всех жителей Приморья, отравившихся в бургерной в Дальнереченске, выписали из больницы, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T10:54
2024-02-21T10:54
происшествия
дальнереченск
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 21 фев - РИА Новости. Всех жителей Приморья, отравившихся в бургерной в Дальнереченске, выписали из больницы, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава. Прокуратура Приморья 11 февраля сообщила, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Они отравились едой с 5 по 10 февраля. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 14 февраля, пострадали 62 человека, среди них есть дети. По данным на понедельник, из больницы были выписаны почти все пострадавшие, под наблюдением оставались один взрослый и один ребенок. "Выписаны два оставшихся пациента", - сказал собеседник. Сразу после первых случаев отравления бургерную закрыли до выяснения обстоятельств. Сальмонеллу нашли в продукции собственного изготовления местной бургерной - наггетсах и соусах. Региональное управление Россельхознадзора выявило, что кафе использовало продукты неподтвержденного качества и безопасности. На прошлой неделе директора бургерной отправили под домашний арест в рамках расследования уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
https://ria.ru/20240213/delo-1927144317.html
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происшествия, дальнереченск, приморский край
Происшествия, Дальнереченск, Приморский край
Всех жителей Приморья, отравившихся в бургерной, выписали из больницы

Всех жителей Дальнереченска, отравившихся в бургерной, выписали из больницы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 21 фев - РИА Новости. Всех жителей Приморья, отравившихся в бургерной в Дальнереченске, выписали из больницы, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава.
Прокуратура Приморья 11 февраля сообщила, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Они отравились едой с 5 по 10 февраля. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 14 февраля, пострадали 62 человека, среди них есть дети. По данным на понедельник, из больницы были выписаны почти все пострадавшие, под наблюдением оставались один взрослый и один ребенок.
"Выписаны два оставшихся пациента", - сказал собеседник.
Сразу после первых случаев отравления бургерную закрыли до выяснения обстоятельств. Сальмонеллу нашли в продукции собственного изготовления местной бургерной - наггетсах и соусах. Региональное управление Россельхознадзора выявило, что кафе использовало продукты неподтвержденного качества и безопасности.
На прошлой неделе директора бургерной отправили под домашний арест в рамках расследования уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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ПроисшествияДальнереченскПриморский край
 
 
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