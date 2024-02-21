https://ria.ru/20240221/burgernaya-1928665116.html

Всех жителей Приморья, отравившихся в бургерной, выписали из больницы

Всех жителей Приморья, отравившихся в бургерной, выписали из больницы - РИА Новости, 21.02.2024

Всех жителей Приморья, отравившихся в бургерной, выписали из больницы

Всех жителей Приморья, отравившихся в бургерной в Дальнереченске, выписали из больницы, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T10:54

2024-02-21T10:54

2024-02-21T10:54

происшествия

дальнереченск

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126142_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_1f773133fdfe3c281a7a4613d64b1f95.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 21 фев - РИА Новости. Всех жителей Приморья, отравившихся в бургерной в Дальнереченске, выписали из больницы, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава. Прокуратура Приморья 11 февраля сообщила, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Они отравились едой с 5 по 10 февраля. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 14 февраля, пострадали 62 человека, среди них есть дети. По данным на понедельник, из больницы были выписаны почти все пострадавшие, под наблюдением оставались один взрослый и один ребенок. "Выписаны два оставшихся пациента", - сказал собеседник. Сразу после первых случаев отравления бургерную закрыли до выяснения обстоятельств. Сальмонеллу нашли в продукции собственного изготовления местной бургерной - наггетсах и соусах. Региональное управление Россельхознадзора выявило, что кафе использовало продукты неподтвержденного качества и безопасности. На прошлой неделе директора бургерной отправили под домашний арест в рамках расследования уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

https://ria.ru/20240213/delo-1927144317.html

дальнереченск

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, дальнереченск, приморский край