Всех жителей Приморья, отравившихся в бургерной, выписали из больницы
Всех жителей Дальнереченска, отравившихся в бургерной, выписали из больницы
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 21 фев - РИА Новости. Всех жителей Приморья, отравившихся в бургерной в Дальнереченске, выписали из больницы, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава.
Прокуратура Приморья 11 февраля сообщила, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Они отравились едой с 5 по 10 февраля. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 14 февраля, пострадали 62 человека, среди них есть дети. По данным на понедельник, из больницы были выписаны почти все пострадавшие, под наблюдением оставались один взрослый и один ребенок.
"Выписаны два оставшихся пациента", - сказал собеседник.
Сразу после первых случаев отравления бургерную закрыли до выяснения обстоятельств. Сальмонеллу нашли в продукции собственного изготовления местной бургерной - наггетсах и соусах. Региональное управление Россельхознадзора выявило, что кафе использовало продукты неподтвержденного качества и безопасности.
На прошлой неделе директора бургерной отправили под домашний арест в рамках расследования уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".