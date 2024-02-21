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Буданов* признал тяжелое положение ВСУ - РИА Новости, 21.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:43 21.02.2024 (обновлено: 09:44 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/budanov-1928639139.html
Буданов* признал тяжелое положение ВСУ
Буданов* признал тяжелое положение ВСУ - РИА Новости, 21.02.2024
Буданов* признал тяжелое положение ВСУ
Глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* признал тяжелое положение ВСУ, сообщает американская газета Wall Street Journal. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T08:43
2024-02-21T09:44
специальная военная операция на украине
украина
кирилл буданов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* признал тяжелое положение ВСУ, сообщает американская газета Wall Street Journal. "Кирилл Буданов*... признал тяжелое положение украинских войск, которые уступают по численности и вооружению", - пишет газета со ссылкой на Буданова, который дал ей интервью. Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что ситуация на линии фронта "очень сложная".* Внесен в реестр террористов и экстремистов.
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украина, кирилл буданов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины
Буданов* признал тяжелое положение ВСУ

Буданов признал тяжелое положение ВСУ, уступающих по численности и вооружению РФ

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* признал тяжелое положение ВСУ, сообщает американская газета Wall Street Journal.
"Кирилл Буданов*... признал тяжелое положение украинских войск, которые уступают по численности и вооружению", - пишет газета со ссылкой на Буданова, который дал ей интервью.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что ситуация на линии фронта "очень сложная".
* Внесен в реестр террористов и экстремистов.
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08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКирилл БудановВооруженные силы Украины
 
 
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