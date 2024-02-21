https://ria.ru/20240221/budanov-1928639139.html

Буданов* признал тяжелое положение ВСУ

Буданов* признал тяжелое положение ВСУ - РИА Новости, 21.02.2024

Буданов* признал тяжелое положение ВСУ

Глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* признал тяжелое положение ВСУ, сообщает американская газета Wall Street Journal. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T08:43

2024-02-21T08:43

2024-02-21T09:44

специальная военная операция на украине

украина

кирилл буданов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* признал тяжелое положение ВСУ, сообщает американская газета Wall Street Journal. "Кирилл Буданов*... признал тяжелое положение украинских войск, которые уступают по численности и вооружению", - пишет газета со ссылкой на Буданова, который дал ей интервью. Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что ситуация на линии фронта "очень сложная".* Внесен в реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240221/predatel-1928584069.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

украина, кирилл буданов, вооруженные силы украины