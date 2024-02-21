https://ria.ru/20240221/budanov-1928639139.html
Буданов* признал тяжелое положение ВСУ
Буданов* признал тяжелое положение ВСУ - РИА Новости, 21.02.2024
Буданов* признал тяжелое положение ВСУ
Глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* признал тяжелое положение ВСУ, сообщает американская газета Wall Street Journal. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T08:43
2024-02-21T08:43
2024-02-21T09:44
специальная военная операция на украине
украина
кирилл буданов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* признал тяжелое положение ВСУ, сообщает американская газета Wall Street Journal. "Кирилл Буданов*... признал тяжелое положение украинских войск, которые уступают по численности и вооружению", - пишет газета со ссылкой на Буданова, который дал ей интервью. Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что ситуация на линии фронта "очень сложная".* Внесен в реестр террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240221/predatel-1928584069.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, кирилл буданов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины
Буданов* признал тяжелое положение ВСУ
Буданов признал тяжелое положение ВСУ, уступающих по численности и вооружению РФ