https://ria.ru/20240221/blinovskaya-1928800136.html
В деле Блиновской установили недоимку по налогам в 906 миллионов рублей
В деле Блиновской установили недоимку по налогам в 906 миллионов рублей - РИА Новости, 21.02.2024
В деле Блиновской установили недоимку по налогам в 906 миллионов рублей
Экспертиза по уголовному делу деятельницы "информационного бизнеса" Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и неправомерном обороте средств платежей,... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T17:17
2024-02-21T17:17
2024-02-21T17:49
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елена блиновская
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Экспертиза по уголовному делу деятельницы "информационного бизнеса" Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и неправомерном обороте средств платежей, установила сумму недоимки в 906 миллионов рублей, сообщила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова."Сегодня ознакомилась с экспертизой - исходя из нее, сумма недоимки составила порядка 906 миллионов рублей", - рассказала Сальникова.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей изначально вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля.Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.
https://ria.ru/20240123/lerchek-1923059511.html
https://ria.ru/20240213/blinovskaya-1927113441.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, россия, елена блиновская
Происшествия, Россия, Елена Блиновская
В деле Блиновской установили недоимку по налогам в 906 миллионов рублей
Экспертиза по делу Блиновской выявила недоимку по налогам в 906 миллионов рублей
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Экспертиза по уголовному делу деятельницы "информационного бизнеса" Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и неправомерном обороте средств платежей, установила сумму недоимки в 906 миллионов рублей, сообщила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова.
"Сегодня ознакомилась с экспертизой - исходя из нее, сумма недоимки составила порядка 906 миллионов рублей", - рассказала Сальникова.
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была задержана в апреле 2023 года, тогда ей изначально вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля.
Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.
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