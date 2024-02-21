https://ria.ru/20240221/blinovskaya-1928800136.html

В деле Блиновской установили недоимку по налогам в 906 миллионов рублей

В деле Блиновской установили недоимку по налогам в 906 миллионов рублей - РИА Новости, 21.02.2024

В деле Блиновской установили недоимку по налогам в 906 миллионов рублей

Экспертиза по уголовному делу деятельницы "информационного бизнеса" Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и неправомерном обороте средств платежей,... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T17:17

2024-02-21T17:17

2024-02-21T17:49

происшествия

россия

елена блиновская

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Экспертиза по уголовному делу деятельницы "информационного бизнеса" Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и неправомерном обороте средств платежей, установила сумму недоимки в 906 миллионов рублей, сообщила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова."Сегодня ознакомилась с экспертизой - исходя из нее, сумма недоимки составила порядка 906 миллионов рублей", - рассказала Сальникова.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей изначально вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля.Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.

https://ria.ru/20240123/lerchek-1923059511.html

https://ria.ru/20240213/blinovskaya-1927113441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, елена блиновская