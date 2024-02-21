https://ria.ru/20240221/bikovich-1928727578.html
Милош Бикович выступит на Всемирном фестивале молодежи
Милош Бикович выступит на Всемирном фестивале молодежи - РИА Новости, 21.02.2024
Милош Бикович выступит на Всемирном фестивале молодежи
Сербский и российский актер Милош Бикович станет одним из спикеров марафона "Знание.Первые" на Всемирном фестивале молодежи, он расскажет, как исторически... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T14:12
2024-02-21T14:12
2024-02-21T14:12
милош бикович
федеральная территория "сириус"
россия
российское общество "знание"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920474655_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_2562fb2892510d1a948a40086e3154a7.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сербский и российский актер Милош Бикович станет одним из спикеров марафона "Знание.Первые" на Всемирном фестивале молодежи, он расскажет, как исторически связаны Россия и Сербия и почему, несмотря на западную русофобию, его отношение к РФ не изменилось, сообщили РИА Новости в пресс-службе общества "Знание". "Сербский и российский актер, продюсер Милош Бикович станет гостем марафона "Знание.Первые" общества "Знание" на Всемирном фестивале молодежи. Он расскажет о том, как исторически связаны два государства и почему, несмотря на западную русофобию, его отношение к стране не изменилось", - говорится в сообщении. В обществе "Знание" напомнили, что в феврале 2021 года Милош Бикович получил гражданство России, после чего актер отметил, что для него участие в культурной жизни России – это "благословение и источник счастья", и он чувствует себя "активным членом российского общества". "Русская культура близка моему сердцу. Так чувствую не только я, но верю, и многие сербы. Можно сказать, мы два народа с одной душой, с одним культурным кодом. Наши исторические судьбы очень похожи, и эту связь сложно разорвать. Мне нравится сниматься в России, я люблю российское кино. Каждый год в стране снимают десятки картин, в которых говорится о неизбежных вызовах, затрагиваются вопросы сохранения культурных и духовных ценностей. Часто сложные темы поднимают молодые талантливые создатели. И это удивительно. Я верю в молодое поколение России", - сказал Бикович, его слова приводятся в сообщении. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории "Сириус". В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, половина из них - иностранцы. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
https://ria.ru/20240221/sirius-1928635614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
милош бикович, федеральная территория "сириус", россия, российское общество "знание"
Милош Бикович, Федеральная территория "Сириус", Россия, Российское общество "Знание"
Милош Бикович выступит на Всемирном фестивале молодежи
Бикович выступит на марафоне "Знание.Первые" на Всемирном фестивале молодежи
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сербский и российский актер Милош Бикович станет одним из спикеров марафона "Знание.Первые" на Всемирном фестивале молодежи, он расскажет, как исторически связаны Россия и Сербия и почему, несмотря на западную русофобию, его отношение к РФ не изменилось, сообщили РИА Новости в пресс-службе общества "Знание".
"Сербский и российский актер, продюсер Милош Бикович станет гостем марафона "Знание.Первые" общества "Знание" на Всемирном фестивале молодежи. Он расскажет о том, как исторически связаны два государства и почему, несмотря на западную русофобию, его отношение к стране не изменилось", - говорится в сообщении.
В обществе "Знание" напомнили, что в феврале 2021 года Милош Бикович получил гражданство России, после чего актер отметил, что для него участие в культурной жизни России – это "благословение и источник счастья", и он чувствует себя "активным членом российского общества".
"Русская культура близка моему сердцу. Так чувствую не только я, но верю, и многие сербы. Можно сказать, мы два народа с одной душой, с одним культурным кодом. Наши исторические судьбы очень похожи, и эту связь сложно разорвать. Мне нравится сниматься в России, я люблю российское кино. Каждый год в стране снимают десятки картин, в которых говорится о неизбежных вызовах, затрагиваются вопросы сохранения культурных и духовных ценностей. Часто сложные темы поднимают молодые талантливые создатели. И это удивительно. Я верю в молодое поколение России", - сказал Бикович, его слова приводятся в сообщении.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина
на федеральной территории "Сириус". В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, половина из них - иностранцы. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
Московские волонтеры посетят Всемирный фестиваль молодежи в "Сириусе"