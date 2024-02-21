https://ria.ru/20240221/bikovich-1928727578.html

Милош Бикович выступит на Всемирном фестивале молодежи

Милош Бикович выступит на Всемирном фестивале молодежи - РИА Новости, 21.02.2024

Милош Бикович выступит на Всемирном фестивале молодежи

Сербский и российский актер Милош Бикович станет одним из спикеров марафона "Знание.Первые" на Всемирном фестивале молодежи, он расскажет, как исторически... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T14:12

2024-02-21T14:12

2024-02-21T14:12

милош бикович

федеральная территория "сириус"

россия

российское общество "знание"

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сербский и российский актер Милош Бикович станет одним из спикеров марафона "Знание.Первые" на Всемирном фестивале молодежи, он расскажет, как исторически связаны Россия и Сербия и почему, несмотря на западную русофобию, его отношение к РФ не изменилось, сообщили РИА Новости в пресс-службе общества "Знание". "Сербский и российский актер, продюсер Милош Бикович станет гостем марафона "Знание.Первые" общества "Знание" на Всемирном фестивале молодежи. Он расскажет о том, как исторически связаны два государства и почему, несмотря на западную русофобию, его отношение к стране не изменилось", - говорится в сообщении. В обществе "Знание" напомнили, что в феврале 2021 года Милош Бикович получил гражданство России, после чего актер отметил, что для него участие в культурной жизни России – это "благословение и источник счастья", и он чувствует себя "активным членом российского общества". "Русская культура близка моему сердцу. Так чувствую не только я, но верю, и многие сербы. Можно сказать, мы два народа с одной душой, с одним культурным кодом. Наши исторические судьбы очень похожи, и эту связь сложно разорвать. Мне нравится сниматься в России, я люблю российское кино. Каждый год в стране снимают десятки картин, в которых говорится о неизбежных вызовах, затрагиваются вопросы сохранения культурных и духовных ценностей. Часто сложные темы поднимают молодые талантливые создатели. И это удивительно. Я верю в молодое поколение России", - сказал Бикович, его слова приводятся в сообщении. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории "Сириус". В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, половина из них - иностранцы. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.

https://ria.ru/20240221/sirius-1928635614.html

федеральная территория "сириус"

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

милош бикович, федеральная территория "сириус", россия, российское общество "знание"