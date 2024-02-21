https://ria.ru/20240221/bayden-1928855480.html

СМИ описали распорядок дня Байдена

СМИ описали распорядок дня Байдена - РИА Новости, 21.02.2024

СМИ описали распорядок дня Байдена

Президента США Джо Байдена по утрам будит кот, после чего он занимается упражнениями по балансу с физиотерапевтом, чтобы не падать, и только после этого... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T22:06

2024-02-21T22:06

2024-02-21T22:42

в мире

сша

украина

джо байден

дональд трамп

барак обама

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926674855_0:108:3062:1830_1920x0_80_0_0_4d7f56cc1d97bcea809591acc6442fa5.jpg

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президента США Джо Байдена по утрам будит кот, после чего он занимается упражнениями по балансу с физиотерапевтом, чтобы не падать, и только после этого отправляется на работу в Овальный кабинет, пишет газета Daily Mail со ссылкой на его помощников. "Джо Байден обычно просыпается в 7:00 в спальне на втором этаже Белого дома, где находятся чаще всего только он и его кот. <...> Президент Байден начинает свои примерно 45-минутные занятия около 8:00, зачастую с физиотерапевтом. Занятия, предположительно, фокусируются на упражнениях по балансу, чтобы помочь президенту со все более неуклюжей походкой", — говорится в публикации.Автор статьи напомнил, что в 2020 году президент США сломал ногу. Тогда ему прописали носить особую ортопедическую обувь, однако он не выполнял предписания врача. Из-за этого проблемы Байдена с передвижением усугубились, а сейчас он часто падает. Как отмечает газета, для того чтобы справиться с травмой ноги, американский лидер носит специальные кроссовки вместо ботинок. Кроме того, у подножия лестниц всегда стоит либо военный помощник, либо сотрудник спецслужб "на случай происшествия". По информации СМИ, глава государства на время сна надевает аппарат СИПАП для поддержания постоянного давления воздуха в дыхательных путях, что помогает лечению нарушений дыхания во сне, однако утром следы от аппарата остаются на его лице. Издание замечает, что Байден спит восемь часов в сутки, в то время как, например, бывшие президенты Дональд Трамп и Барак Обама обходились примерно пятью часами сна. После тренировки американский лидер отправляется в Овальный кабинет, где слушает ежедневный секретный брифинг. Помимо рабочих разговоров, он созванивается с внуками, с первой леди Джилл Байден и сыном Хантером. Большинство публичных мероприятий планируется на время от 10:00 до 16:00 (18:00 до 00:00 мск), так как, по словам источников из Белого дома, Байден в это время наиболее сосредоточен. Работает американский лидер примерно до 19:00. Газета пишет, что еще одна черта Байдена — это склонность опаздывать, как бы персонал Белого дома ни старался организовать распорядок дня президента. В частности, на прошлой неделе Белый дом обновил расписание главы государства, объявив, что в 13:15 (21:15 мск) он выступит по поводу законопроекта о помощи Украине, однако президент опоздал на целый час. Кроме того, когда президенту США предстоит публичное выступление, спичрайтеры готовят ему речь, а помощники — выжимку из новостей на случай, если Байден решит ответить на вопросы журналистов. Также помощники составляют для Байдена "шпаргалки" для выступлений. Ранее специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В своем отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными тот может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". В документе говорится, что в ходе общения с командой спецпрокурора Байден продемонстрировал проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки своего пребывания в должности вице-президента, а также назвать дату кончины своего сына Бо. Байден — старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если он выиграет выборы в 2024-м, то на момент вступления в должность ему будет 82, а к завершению второго срока — 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.

https://ria.ru/20231129/elka-1912518654.html

https://ria.ru/20231013/biden-1902689434.html

https://ria.ru/20240216/putin-1927678196.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, джо байден, дональд трамп, барак обама