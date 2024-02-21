https://ria.ru/20240221/bayden-1928637827.html

Байден раскритиковал высказывания Трампа о НАТО

Байден раскритиковал высказывания Трампа о НАТО - РИА Новости, 21.02.2024

Байден раскритиковал высказывания Трампа о НАТО

Президент США Джо Байден вновь подверг критике высказывания экс-президента Дональда Трампа о НАТО, а также комментарий в связи со смертью Алексея Навального. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T08:33

2024-02-21T08:33

2024-02-21T08:33

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь подверг критике высказывания экс-президента Дональда Трампа о НАТО, а также комментарий в связи со смертью Алексея Навального. Трамп ранее дал понять, что может в случае победы на ноябрьских выборах в США созвать саммит НАТО в июне 2025 года для обсуждения будущего альянса. Выступая на митинге своих сторонников в штате Южная Каролина, политик прежде рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ) делать все, что они, черт возьми, захотят". "Весь мир знает, что если какой-либо противник нападет на нас, наши союзники по НАТО поддержат нас. И они знают, что мы также поддержим их. Вот почему слова бывшего президента так опасны", - сказал Байден в видеообращении, опубликованном в социальной сети X. Президент США заявил, что такие высказывания "поощряют плохое поведение". Комментируя слова Трампа о смерти Навального, Байден спросил, почему экс-президент "вечно винит Америку". При этом американский лидер вновь призвал Палату представителей Конгресса США вынести на голосование и одобрить законопроект о дополнительном финансировании для продолжения поддержки Украины. Трамп ранее заявил, что со смертью Навального он лучше осознал происходящее в Америке, которая, по его словам, переживает упадок. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

https://ria.ru/20240221/karlson-1928632731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, джо байден, владимир путин, нато