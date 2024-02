https://ria.ru/20240221/banki-1928629317.html

Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России, пишут СМИ

Самые крупные банки в Китае перестали принимать платежи из подсанкционных финансовых организаций России, пишут "Известия". РИА Новости, 21.02.2024

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Самые крупные банки в Китае перестали принимать платежи из подсанкционных финансовых организаций России, пишут "Известия"."Три из четырех крупнейших банков Китая прекратили принимать платежи из российских подсанкционных кредитных организаций с начала этого года. Такие ограничения ввели Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China", — сообщило издание со ссылкой на гендиректора АО "Первая Группа" Алексей Порошина.Китайские организации объясняют отказы российским клиентам "внутренней политикой компании", указано в материале. По оценке "Известий", решение банков может быть связано с риском вторичных санкций со стороны США, усиливших в декабре 2023 года контроль за соблюдением ограничений.Ранее похожее решение приняли банки в Турции. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию из-за санкций.

