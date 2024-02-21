https://ria.ru/20240221/banki-1928629317.html
Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России, пишут СМИ
Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2024
Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России, пишут СМИ
Самые крупные банки в Китае перестали принимать платежи из подсанкционных финансовых организаций России, пишут "Известия". РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T06:25
2024-02-21T06:25
2024-02-21T06:25
в мире
экономика
китай
россия
сша
bank of china
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101539/83/1015398337_0:0:3232:1818_1920x0_80_0_0_8117d09bf3c854dc73112afa44cbb368.jpg
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Самые крупные банки в Китае перестали принимать платежи из подсанкционных финансовых организаций России, пишут "Известия"."Три из четырех крупнейших банков Китая прекратили принимать платежи из российских подсанкционных кредитных организаций с начала этого года. Такие ограничения ввели Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China", — сообщило издание со ссылкой на гендиректора АО "Первая Группа" Алексей Порошина.Китайские организации объясняют отказы российским клиентам "внутренней политикой компании", указано в материале. По оценке "Известий", решение банков может быть связано с риском вторичных санкций со стороны США, усиливших в декабре 2023 года контроль за соблюдением ограничений.Ранее похожее решение приняли банки в Турции. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию из-за санкций.
https://ria.ru/20240219/oae-1928176555.html
китай
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101539/83/1015398337_293:0:3232:2204_1920x0_80_0_0_3639febc878f19d06f8e8372bff6d970.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, китай, россия, сша, bank of china, санкции в отношении россии
В мире, Экономика, Китай, Россия, США, Bank of China, Санкции в отношении России
Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России, пишут СМИ
"Известия": три крупнейших китайских банка перестали принимать платежи из России