https://ria.ru/20240221/azovets-1928784867.html

В ДНР боевика "Азова"* заочно приговорили к 28 годам тюрьмы

В ДНР боевика "Азова"* заочно приговорили к 28 годам тюрьмы - РИА Новости, 21.02.2024

В ДНР боевика "Азова"* заочно приговорили к 28 годам тюрьмы

Верховный суд ДНР заочно приговорил военнослужащего националистического полка "Азов"* Романа Шебанова к 28 годам тюрьмы за жестокое обращение с гражданским... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T16:40

2024-02-21T16:40

2024-02-21T16:51

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

мариуполь

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил военнослужащего националистического полка "Азов"* Романа Шебанова к 28 годам тюрьмы за жестокое обращение с гражданским населением в Донецкой Народной Республике и объявил его в международный розыск, сообщается в Telegram-канале СК России. "Верховный Суд Донецкой Народной Республики признал доказательства... достаточными для вынесения обвинительного приговора заочно военнослужащему войсковой части А-3057 Восточного оперативно-территориального объединения национальной гвардии Украины (запрещенный в Российской Федерации националистический полк "Азов"*) старшему сержанту Роману Шебанову. Приговором суда Шебанову назначено наказание в виде 28 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима (заочно). Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении. Отмечается, что Шебанов признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном группой лиц общеопасным способом по мотивам ненависти и вражды, а также в умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом. Следствие установило, что в период с 25 февраля по 19 марта 2022 года, находясь вблизи школы № 44 в Мариуполе, Шебанов, исполняя обязанности командира гаубично-артиллерийского взвода гаубичного артиллерийского дивизиона, приказал провести неизбирательные "веерные" артиллерийские обстрелы жилых домов и социально-значимых объектов гражданской инфраструктуры в Старом Крыму и Лебединском в ДНР. Всего было произведено около 500 выстрелов. В результате указанных преступных действий было повреждено пять домовладений, их собственникам причинен значительный ущерб. Мирные граждане, находившиеся в момент обстрелов в укрытиях, не пострадали.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240220/naemnik-1928508747.html

https://ria.ru/20230827/plennyy-1892505084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, донецкая народная республика, мариуполь