В ДНР боевика "Азова"* заочно приговорили к 28 годам тюрьмы
В ДНР боевику "Азова" дали к 28 лет тюрьмы и объявили в международной розыск
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил военнослужащего националистического полка "Азов"* Романа Шебанова к 28 годам тюрьмы за жестокое обращение с гражданским населением в Донецкой Народной Республике и объявил его в международный розыск, сообщается в Telegram-канале СК России.
"Верховный Суд Донецкой Народной Республики признал доказательства... достаточными для вынесения обвинительного приговора заочно военнослужащему войсковой части А-3057 Восточного оперативно-территориального объединения национальной гвардии Украины (запрещенный в Российской Федерации националистический полк "Азов"*) старшему сержанту Роману Шебанову. Приговором суда Шебанову назначено наказание в виде 28 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима (заочно). Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Шебанов признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном группой лиц общеопасным способом по мотивам ненависти и вражды, а также в умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом.
Следствие установило, что в период с 25 февраля по 19 марта 2022 года, находясь вблизи школы № 44 в Мариуполе, Шебанов, исполняя обязанности командира гаубично-артиллерийского взвода гаубичного артиллерийского дивизиона, приказал провести неизбирательные "веерные" артиллерийские обстрелы жилых домов и социально-значимых объектов гражданской инфраструктуры в Старом Крыму и Лебединском в ДНР. Всего было произведено около 500 выстрелов.
В результате указанных преступных действий было повреждено пять домовладений, их собственникам причинен значительный ущерб. Мирные граждане, находившиеся в момент обстрелов в укрытиях, не пострадали.
* Запрещенная в России террористическая организация.