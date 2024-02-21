https://ria.ru/20240221/avtovaz-1928616217.html

"АвтоВАЗ" подтвердил планы по возобновлению производства Lada Largus

"АвтоВАЗ" подтвердил планы по возобновлению производства Lada Largus - РИА Новости, 21.02.2024

"АвтоВАЗ" подтвердил планы по возобновлению производства Lada Largus

"АвтоВАЗ" подтвердил намерения возобновить серийное производство модели Lada Largus на автозаводе в Ижевске в мае и приступил к выпуску опытной тестовой партии... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T01:50

2024-02-21T01:50

2024-02-21T03:59

экономика

авто

ижевск

тольятти

россия

максим соколов

автоваз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147244/08/1472440867_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_365775cdc5e497f89eb10f8c11b54073.jpg

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. "АвтоВАЗ" подтвердил намерения возобновить серийное производство модели Lada Largus на автозаводе в Ижевске в мае и приступил к выпуску опытной тестовой партии из пяти таких машин, говорится в сообщении автопроизводителя. "Наш завод "оживает" после паузы, мы набираем новый персонал на конкурентную заработную плату и подтверждаем планы с мая приступить к полномасштабному производству самого востребованного в стране легкого коммерческого автомобиля", — отметил президент компании Максим Соколов.В пресс-службе автомобилестроительной компании подчеркнули, что производство опытной тестовой партии Largus уже стартовало на ижевском заводе.В сообщении "АвтоВАЗа" уточняется, что до конца этой недели планируется произвести пять коммерческих фургонов. В общей сложности до мая планируется выпустить 80 таких моделей. На них планируется отработать технологии производства полного цикла, провести обучение персонала, а также валидировать параметры и настройки оборудования. Производственные площадки "АвтоВАЗа" находятся в Тольятти и Ижевске. В мае 2022 года французский автопроизводитель Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе", 67,69 процента, в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Largus, Vesta, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц, рост почти в два раза в годовом выражении.

https://ria.ru/20240215/avtomobili-1927464754.html

ижевск

тольятти

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, ижевск, тольятти, россия, максим соколов, автоваз