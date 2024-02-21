Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" подтвердил планы по возобновлению производства Lada Largus - РИА Новости, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:50 21.02.2024 (обновлено: 03:59 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/avtovaz-1928616217.html
"АвтоВАЗ" подтвердил планы по возобновлению производства Lada Largus
"АвтоВАЗ" подтвердил планы по возобновлению производства Lada Largus - РИА Новости, 21.02.2024
"АвтоВАЗ" подтвердил планы по возобновлению производства Lada Largus
"АвтоВАЗ" подтвердил намерения возобновить серийное производство модели Lada Largus на автозаводе в Ижевске в мае и приступил к выпуску опытной тестовой партии... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T01:50
2024-02-21T03:59
экономика
авто
ижевск
тольятти
россия
максим соколов
автоваз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147244/08/1472440867_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_365775cdc5e497f89eb10f8c11b54073.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. "АвтоВАЗ" подтвердил намерения возобновить серийное производство модели Lada Largus на автозаводе в Ижевске в мае и приступил к выпуску опытной тестовой партии из пяти таких машин, говорится в сообщении автопроизводителя. &quot;Наш завод &quot;оживает&quot; после паузы, мы набираем новый персонал на конкурентную заработную плату и подтверждаем планы с мая приступить к полномасштабному производству самого востребованного в стране легкого коммерческого автомобиля&quot;, — отметил президент компании Максим Соколов.В пресс-службе автомобилестроительной компании подчеркнули, что производство опытной тестовой партии Largus уже стартовало на ижевском заводе.В сообщении "АвтоВАЗа" уточняется, что до конца этой недели планируется произвести пять коммерческих фургонов. В общей сложности до мая планируется выпустить 80 таких моделей. На них планируется отработать технологии производства полного цикла, провести обучение персонала, а также валидировать параметры и настройки оборудования. Производственные площадки "АвтоВАЗа" находятся в Тольятти и Ижевске. В мае 2022 года французский автопроизводитель Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе", 67,69 процента, в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Largus, Vesta, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц, рост почти в два раза в годовом выражении.
https://ria.ru/20240215/avtomobili-1927464754.html
ижевск
тольятти
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147244/08/1472440867_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_64b029ed3b270278e4d6fefdfd50a289.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, ижевск, тольятти, россия, максим соколов, автоваз
Экономика, Авто, Ижевск, Тольятти, Россия, Максим Соколов, АвтоВАЗ
"АвтоВАЗ" подтвердил планы по возобновлению производства Lada Largus

"АвтоВАЗ" приступил к выпуску тестовой партии Lada Largus на заводе в Ижевске

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Largus Cross
Автомобиль Lada Largus Cross - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Автомобиль Lada Largus Cross. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. "АвтоВАЗ" подтвердил намерения возобновить серийное производство модели Lada Largus на автозаводе в Ижевске в мае и приступил к выпуску опытной тестовой партии из пяти таких машин, говорится в сообщении автопроизводителя.
«

"Наш завод "оживает" после паузы, мы набираем новый персонал на конкурентную заработную плату и подтверждаем планы с мая приступить к полномасштабному производству самого востребованного в стране легкого коммерческого автомобиля", — отметил президент компании Максим Соколов.

В пресс-службе автомобилестроительной компании подчеркнули, что производство опытной тестовой партии Largus уже стартовало на ижевском заводе.
В сообщении "АвтоВАЗа" уточняется, что до конца этой недели планируется произвести пять коммерческих фургонов. В общей сложности до мая планируется выпустить 80 таких моделей. На них планируется отработать технологии производства полного цикла, провести обучение персонала, а также валидировать параметры и настройки оборудования.
Производственные площадки "АвтоВАЗа" находятся в Тольятти и Ижевске. В мае 2022 года французский автопроизводитель Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе", 67,69 процента, в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Largus, Vesta, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц, рост почти в два раза в годовом выражении.
Запуск производства грузовиков в Калуге - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Названы автомобили, которые все еще производят в России
15 февраля, 02:17
 
ЭкономикаАвтоИжевскТольяттиРоссияМаксим СоколовАвтоВАЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала