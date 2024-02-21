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Волонтеры Калининградской области передали бойцам СВО автомобиль

Волонтеры Калининградской области передали бойцам СВО автомобиль - РИА Новости, 21.02.2024

Волонтеры Калининградской области передали бойцам СВО автомобиль

Волонтеры Калининградской области передали военнослужащим Балтийского флота автомобиль повышенной проходимости, который скоро отправят в зону СВО, сообщает... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T15:19

2024-02-21T15:19

2024-02-21T15:19

надежные люди

безопасность

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 21 фев - РИА Новости. Волонтеры Калининградской области передали военнослужащим Балтийского флота автомобиль повышенной проходимости, который скоро отправят в зону СВО, сообщает пресс-служба флота. "Волонтерские организации Калининградской области передали военнослужащим мотострелкового полка Балтийского флота - участникам специальной военной операции отечественный автомобиль повышенной проходимости. В скором времени автомобиль будет отправлен в зону проведения СВО и передан подразделению для выполнения боевых задач", - говорится в сообщении. Торжественное мероприятие состоялось на плацу мотострелкового полка Балтийского флота. Помощник командира полка по работе с верующими военнослужащими в присутствии личного состава части освятил автомобиль и прочитал молитву.

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, калининградская область