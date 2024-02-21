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Волонтеры Калининградской области передали бойцам СВО автомобиль
Волонтеры Калининградской области передали бойцам СВО автомобиль - РИА Новости, 21.02.2024
Волонтеры Калининградской области передали бойцам СВО автомобиль
Волонтеры Калининградской области передали военнослужащим Балтийского флота автомобиль повышенной проходимости, который скоро отправят в зону СВО, сообщает... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T15:19
2024-02-21T15:19
2024-02-21T15:19
надежные люди
безопасность
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 21 фев - РИА Новости. Волонтеры Калининградской области передали военнослужащим Балтийского флота автомобиль повышенной проходимости, который скоро отправят в зону СВО, сообщает пресс-служба флота. "Волонтерские организации Калининградской области передали военнослужащим мотострелкового полка Балтийского флота - участникам специальной военной операции отечественный автомобиль повышенной проходимости. В скором времени автомобиль будет отправлен в зону проведения СВО и передан подразделению для выполнения боевых задач", - говорится в сообщении. Торжественное мероприятие состоялось на плацу мотострелкового полка Балтийского флота. Помощник командира полка по работе с верующими военнослужащими в присутствии личного состава части освятил автомобиль и прочитал молитву.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, калининградская область
Надежные люди, Безопасность, Калининградская область
Волонтеры Калининградской области передали бойцам СВО автомобиль
Калининградские волонтеры передали бойцам СВО автомобиль повышенной проходимости
КАЛИНИНГРАД, 21 фев - РИА Новости. Волонтеры Калининградской области передали военнослужащим Балтийского флота автомобиль повышенной проходимости, который скоро отправят в зону СВО, сообщает пресс-служба флота.
«
"Волонтерские организации Калининградской области передали военнослужащим мотострелкового полка Балтийского флота - участникам специальной военной операции отечественный автомобиль повышенной проходимости. В скором времени автомобиль будет отправлен в зону проведения СВО и передан подразделению для выполнения боевых задач", - говорится в сообщении.
Торжественное мероприятие состоялось на плацу мотострелкового полка Балтийского флота. Помощник командира полка по работе с верующими военнослужащими в присутствии личного состава части освятил автомобиль и прочитал молитву.