https://ria.ru/20240221/avtomobil-1928610120.html

Назван главный критерий идеального для России китайского авто

Назван главный критерий идеального для России китайского авто - РИА Новости, 21.02.2024

Назван главный критерий идеального для России китайского авто

Большинство китайских производителей, давно работающих в России, уже адаптировали свои авто к нашим потребностям. Но главный критерий при выборе — не только... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T02:15

2024-02-21T02:15

2024-02-21T02:15

экономика

авто

россия

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Большинство китайских производителей, давно работающих в России, уже адаптировали свои авто к нашим потребностям. Но главный критерий при выборе — не только известность бренда, но и цена от 3 миллионов рублей, рассказал в интервью агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.“Машины, которые стоят дешевле, могут огорчить своих владельцев явной неприспособленностью к определенным режимам движения или не иметь актуальных и важных опций”, — пояснил эксперт. А вот все, что дороже 3-3,5 миллионов скорее всего будет на хорошем европейском уровне и не доставят особых хлопот.Еще один немаловажный критерий — история бренда на российском рынке. Если компания здесь давно, она серьезно относится к адаптации моделей к нашим дорожным и климатическим условиям и понимает, что и как здесь продавать, добавил Васильев.

https://ria.ru/20240110/moroz-1920410298.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, авто, россия