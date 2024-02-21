https://ria.ru/20240221/avtomobil-1928610120.html
Назван главный критерий идеального для России китайского авто
Назван главный критерий идеального для России китайского авто - РИА Новости, 21.02.2024
Назван главный критерий идеального для России китайского авто
Большинство китайских производителей, давно работающих в России, уже адаптировали свои авто к нашим потребностям. Но главный критерий при выборе — не только... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T02:15
2024-02-21T02:15
2024-02-21T02:15
экономика
авто
россия
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Большинство китайских производителей, давно работающих в России, уже адаптировали свои авто к нашим потребностям. Но главный критерий при выборе — не только известность бренда, но и цена от 3 миллионов рублей, рассказал в интервью агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.“Машины, которые стоят дешевле, могут огорчить своих владельцев явной неприспособленностью к определенным режимам движения или не иметь актуальных и важных опций”, — пояснил эксперт. А вот все, что дороже 3-3,5 миллионов скорее всего будет на хорошем европейском уровне и не доставят особых хлопот.Еще один немаловажный критерий — история бренда на российском рынке. Если компания здесь давно, она серьезно относится к адаптации моделей к нашим дорожным и климатическим условиям и понимает, что и как здесь продавать, добавил Васильев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, россия
Назван главный критерий идеального для России китайского авто
Эксперт Васильев посоветовал покупать китайские авто от трех миллионов рублей
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости.
Большинство китайских производителей, давно работающих в России, уже адаптировали свои авто к нашим потребностям. Но главный критерий при выборе — не только известность бренда, но и цена от 3 миллионов рублей, рассказал в интервью
агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.
“Машины, которые стоят дешевле, могут огорчить своих владельцев явной неприспособленностью к определенным режимам движения или не иметь актуальных и важных опций”, — пояснил эксперт. А вот все, что дороже 3-3,5 миллионов скорее всего будет на хорошем европейском уровне и не доставят особых хлопот.
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Еще один немаловажный критерий — история бренда на российском рынке. Если компания здесь давно, она серьезно относится к адаптации моделей к нашим дорожным и климатическим условиям и понимает, что и как здесь продавать, добавил Васильев.