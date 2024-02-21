https://ria.ru/20240221/avstraliya-1928682347.html

Немецкие туристы заблудились в Австралии из-за сбоя в Google Maps

Немецкие туристы заблудились в Австралии из-за сбоя в Google Maps - РИА Новости, 21.02.2024

Немецкие туристы заблудились в Австралии из-за сбоя в Google Maps

Два немецких туриста неделю блуждали в дикой местности на севере Австралии из-за ошибки в работе сервиса Google Maps, сообщила местная радиостанция ABC Radio. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T11:59

2024-02-21T11:59

2024-02-21T11:59

туризм

технологии

австралия

квинсленд

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gps

туризм

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Два немецких туриста неделю блуждали в дикой местности на севере Австралии из-за ошибки в работе сервиса Google Maps, сообщила местная радиостанция ABC Radio. "Два немецких туриста подверглись серьезной опасности из-за ошибки в работе GPS. Им пришлось неделю выживать в дикой природе на самом севере (региона) Квинсленда, прежде чем они отправились в путешествие длинной 60 километров обратно к цивилизации", - говорится в сообщении радиостанции. По данным ABC Radio, у туристов был запас продовольствия примерно на неделю, израсходовав который, они решили найти путь к населенной части Австралии. При этом для поиска каких-либо следов дороги они использовали беспилотник. Как сообщили радиостанции сами туристы, в течение пути у них не было связи, из-за чего они не могли связаться со службами спасения. По дороге назад они несколько раз встречались с обитателями местной фауны, в частности, со змеями и крокодилом. Сам путь занял у них 22 часа, за которые они преодолели 60 километров. По словам австралийских парковых рейнджеров, на которых ссылается радио, это не первый случай неправильной работы сервиса Google Maps в регионе, из-за которого туристы сбиваются с маршрута. При этом они отметили, что ситуация могла закончиться плачевно, если бы путешественники были старше и хуже подготовлены.

https://ria.ru/20231121/spasenie-1910811993.html

https://ria.ru/20231014/devochka-1902786180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, австралия, квинсленд, google, gps, туризм