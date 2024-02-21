Рейтинг@Mail.ru
Немецкие туристы заблудились в Австралии из-за сбоя в Google Maps - РИА Новости, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:59 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/avstraliya-1928682347.html
Немецкие туристы заблудились в Австралии из-за сбоя в Google Maps
Немецкие туристы заблудились в Австралии из-за сбоя в Google Maps - РИА Новости, 21.02.2024
Немецкие туристы заблудились в Австралии из-за сбоя в Google Maps
Два немецких туриста неделю блуждали в дикой местности на севере Австралии из-за ошибки в работе сервиса Google Maps, сообщила местная радиостанция ABC Radio. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T11:59
2024-02-21T11:59
туризм
технологии
австралия
квинсленд
google
gps
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98362/03/983620377_0:445:4272:2848_1920x0_80_0_0_6dd1677250ed69c6a01f1fc6fdb8f6d8.jpg
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Два немецких туриста неделю блуждали в дикой местности на севере Австралии из-за ошибки в работе сервиса Google Maps, сообщила местная радиостанция ABC Radio. "Два немецких туриста подверглись серьезной опасности из-за ошибки в работе GPS. Им пришлось неделю выживать в дикой природе на самом севере (региона) Квинсленда, прежде чем они отправились в путешествие длинной 60 километров обратно к цивилизации", - говорится в сообщении радиостанции. По данным ABC Radio, у туристов был запас продовольствия примерно на неделю, израсходовав который, они решили найти путь к населенной части Австралии. При этом для поиска каких-либо следов дороги они использовали беспилотник. Как сообщили радиостанции сами туристы, в течение пути у них не было связи, из-за чего они не могли связаться со службами спасения. По дороге назад они несколько раз встречались с обитателями местной фауны, в частности, со змеями и крокодилом. Сам путь занял у них 22 часа, за которые они преодолели 60 километров. По словам австралийских парковых рейнджеров, на которых ссылается радио, это не первый случай неправильной работы сервиса Google Maps в регионе, из-за которого туристы сбиваются с маршрута. При этом они отметили, что ситуация могла закончиться плачевно, если бы путешественники были старше и хуже подготовлены.
https://ria.ru/20231121/spasenie-1910811993.html
https://ria.ru/20231014/devochka-1902786180.html
австралия
квинсленд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98362/03/983620377_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_19c836122287733fedab7942db07cb6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, австралия, квинсленд, google, gps, туризм
Туризм, Технологии, Австралия, Квинсленд, Google, GPS, Туризм
Немецкие туристы заблудились в Австралии из-за сбоя в Google Maps

Туристы провели неделю в дикой местности Австралии из-за сбоя в Google Maps

© Flickr / AschafАвстралия
Австралия - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Flickr / Aschaf
Австралия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Два немецких туриста неделю блуждали в дикой местности на севере Австралии из-за ошибки в работе сервиса Google Maps, сообщила местная радиостанция ABC Radio.
"Два немецких туриста подверглись серьезной опасности из-за ошибки в работе GPS. Им пришлось неделю выживать в дикой природе на самом севере (региона) Квинсленда, прежде чем они отправились в путешествие длинной 60 километров обратно к цивилизации", - говорится в сообщении радиостанции.
Горнолыжный курорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
В Сочи спасли четырех подростков, заблудившихся в горах
21 ноября 2023, 14:17
По данным ABC Radio, у туристов был запас продовольствия примерно на неделю, израсходовав который, они решили найти путь к населенной части Австралии. При этом для поиска каких-либо следов дороги они использовали беспилотник.
Как сообщили радиостанции сами туристы, в течение пути у них не было связи, из-за чего они не могли связаться со службами спасения. По дороге назад они несколько раз встречались с обитателями местной фауны, в частности, со змеями и крокодилом. Сам путь занял у них 22 часа, за которые они преодолели 60 километров.
По словам австралийских парковых рейнджеров, на которых ссылается радио, это не первый случай неправильной работы сервиса Google Maps в регионе, из-за которого туристы сбиваются с маршрута. При этом они отметили, что ситуация могла закончиться плачевно, если бы путешественники были старше и хуже подготовлены.
Ночной лес - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
В Приморье нашли девочку, которая заблудилась и провела ночь в лесу
14 октября 2023, 16:58
 
ТуризмТехнологииАвстралияКвинслендGoogleGPSТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала