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Немецкие туристы заблудились в Австралии из-за сбоя в Google Maps
Немецкие туристы заблудились в Австралии из-за сбоя в Google Maps - РИА Новости, 21.02.2024
Немецкие туристы заблудились в Австралии из-за сбоя в Google Maps
Два немецких туриста неделю блуждали в дикой местности на севере Австралии из-за ошибки в работе сервиса Google Maps, сообщила местная радиостанция ABC Radio. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T11:59
2024-02-21T11:59
2024-02-21T11:59
туризм
технологии
австралия
квинсленд
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gps
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Два немецких туриста неделю блуждали в дикой местности на севере Австралии из-за ошибки в работе сервиса Google Maps, сообщила местная радиостанция ABC Radio. "Два немецких туриста подверглись серьезной опасности из-за ошибки в работе GPS. Им пришлось неделю выживать в дикой природе на самом севере (региона) Квинсленда, прежде чем они отправились в путешествие длинной 60 километров обратно к цивилизации", - говорится в сообщении радиостанции. По данным ABC Radio, у туристов был запас продовольствия примерно на неделю, израсходовав который, они решили найти путь к населенной части Австралии. При этом для поиска каких-либо следов дороги они использовали беспилотник. Как сообщили радиостанции сами туристы, в течение пути у них не было связи, из-за чего они не могли связаться со службами спасения. По дороге назад они несколько раз встречались с обитателями местной фауны, в частности, со змеями и крокодилом. Сам путь занял у них 22 часа, за которые они преодолели 60 километров. По словам австралийских парковых рейнджеров, на которых ссылается радио, это не первый случай неправильной работы сервиса Google Maps в регионе, из-за которого туристы сбиваются с маршрута. При этом они отметили, что ситуация могла закончиться плачевно, если бы путешественники были старше и хуже подготовлены.
https://ria.ru/20231121/spasenie-1910811993.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, австралия, квинсленд, google, gps, туризм
Туризм, Технологии, Австралия, Квинсленд, Google, GPS, Туризм
Немецкие туристы заблудились в Австралии из-за сбоя в Google Maps
Туристы провели неделю в дикой местности Австралии из-за сбоя в Google Maps
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости.
Два немецких туриста неделю блуждали в дикой местности на севере Австралии из-за ошибки в работе сервиса Google Maps, сообщила местная радиостанция ABC Radio
.
"Два немецких туриста подверглись серьезной опасности из-за ошибки в работе GPS. Им пришлось неделю выживать в дикой природе на самом севере (региона) Квинсленда
, прежде чем они отправились в путешествие длинной 60 километров обратно к цивилизации", - говорится в сообщении радиостанции.
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По данным ABC Radio, у туристов был запас продовольствия примерно на неделю, израсходовав который, они решили найти путь к населенной части Австралии. При этом для поиска каких-либо следов дороги они использовали беспилотник.
Как сообщили радиостанции сами туристы, в течение пути у них не было связи, из-за чего они не могли связаться со службами спасения. По дороге назад они несколько раз встречались с обитателями местной фауны, в частности, со змеями и крокодилом. Сам путь занял у них 22 часа, за которые они преодолели 60 километров.
По словам австралийских парковых рейнджеров, на которых ссылается радио, это не первый случай неправильной работы сервиса Google Maps в регионе, из-за которого туристы сбиваются с маршрута. При этом они отметили, что ситуация могла закончиться плачевно, если бы путешественники были старше и хуже подготовлены.
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