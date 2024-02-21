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"Им удалось": в Германии забили тревогу из-за российского оружия
"Им удалось": в Германии забили тревогу из-за российского оружия - РИА Новости, 21.02.2024
"Им удалось": в Германии забили тревогу из-за российского оружия
Эффективное применение российскими военными планирующих авиабомб дает армии возможность планомерно продвигаться вперед, заявил заместитель главного редактора... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T11:07
2024-02-21T11:07
2024-02-21T11:07
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Эффективное применение российскими военными планирующих авиабомб дает армии возможность планомерно продвигаться вперед, заявил заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер в программе Maishberger на канале Das Erste."Тот факт, что русским удалось взять Авдеевку, означает, что они берут под контроль новые территории. Почему это происходит? Россия может использовать там больше планирующих авиабомб, у нее больше дронов, больше людей", — отметил он.Ронцхаймер признал, что ВСУ терпят поражение, а внутри армии царит разочарование. По его мнению, с начала спецоперации украинская армия еще не была в таком тяжелом положении, как сейчас.Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.
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в мире, германия, авдеевка, россия, bild, вооруженные силы украины
В мире, Германия, Авдеевка, Россия, Bild, Вооруженные силы Украины
"Им удалось": в Германии забили тревогу из-за российского оружия
Журналист Ронцхаймер: планирующие авиабомбы позволяют ВС РФ продвигаться вперед