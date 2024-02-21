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"Им удалось": в Германии забили тревогу из-за российского оружия - РИА Новости, 21.02.2024
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11:07 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/aviabomby-1928667067.html
"Им удалось": в Германии забили тревогу из-за российского оружия
"Им удалось": в Германии забили тревогу из-за российского оружия - РИА Новости, 21.02.2024
"Им удалось": в Германии забили тревогу из-за российского оружия
Эффективное применение российскими военными планирующих авиабомб дает армии возможность планомерно продвигаться вперед, заявил заместитель главного редактора... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T11:07
2024-02-21T11:07
в мире
германия
авдеевка
россия
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Эффективное применение российскими военными планирующих авиабомб дает армии возможность планомерно продвигаться вперед, заявил заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер в программе Maishberger на канале Das Erste."Тот факт, что русским удалось взять Авдеевку, означает, что они берут под контроль новые территории. Почему это происходит? Россия может использовать там больше планирующих авиабомб, у нее больше дронов, больше людей", — отметил он.Ронцхаймер признал, что ВСУ терпят поражение, а внутри армии царит разочарование. По его мнению, с начала спецоперации украинская армия еще не была в таком тяжелом положении, как сейчас.Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.
https://ria.ru/20240221/vsu-1928665288.html
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в мире, германия, авдеевка, россия, bild, вооруженные силы украины
В мире, Германия, Авдеевка, Россия, Bild, Вооруженные силы Украины
"Им удалось": в Германии забили тревогу из-за российского оружия

Журналист Ронцхаймер: планирующие авиабомбы позволяют ВС РФ продвигаться вперед

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Эффективное применение российскими военными планирующих авиабомб дает армии возможность планомерно продвигаться вперед, заявил заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер в программе Maishberger на канале Das Erste.
"Тот факт, что русским удалось взять Авдеевку, означает, что они берут под контроль новые территории. Почему это происходит? Россия может использовать там больше планирующих авиабомб, у нее больше дронов, больше людей", — отметил он.
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Ронцхаймер признал, что ВСУ терпят поражение, а внутри армии царит разочарование. По его мнению, с начала спецоперации украинская армия еще не была в таком тяжелом положении, как сейчас.
Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.
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