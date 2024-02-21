https://ria.ru/20240221/avdeevskoe-1928723960.html

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении - РИА Новости, 21.02.2024

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

Российские подразделения заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T14:05

2024-02-21T14:05

2024-02-21T15:27

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

харьковская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российские подразделения заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны."На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Розовка и Водяное Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Помимо этого, российские бойцы отразили семь контратак возле Ласточкино, Кирово и Первомайского в ДНР.Потери противника составили:Купянское направлениеСолдаты группировки войск "Запад" нанесли огневое поражение подразделениям 14-й и 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 115-й бригады территориальной обороны в районах Чугуновки в Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР. Также удалось отразить пять контратак возле Синьковки в Харьковской области.Потери противника составили:Донецкое направлениеБойцы группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю и успешно нанесли удары по подразделениям 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады территориальной обороны в районах Белогоровки, Клещеевки и Раздоловки в ДНР. Кроме того, возле населенного пункта Маяки удалось уничтожить украинский склад боеприпасов.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеСолдаты группировки войск "Восток" отразили контратаку украинских подразделений в районе Новозлатополя в Запорожской области. Кроме того, они нанесли огневое поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ и 128-й бригаде территориальной обороны возле Владимировки и Старомайорского в ДНР.Потери противника составили:Херсонское направлениеПодразделения группировки войск "Днепр" нанесли комплексное огневое поражение солдатам 65-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино, Вербового и Лугового в Запорожской области.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику в 123 районах. Среди прочего удалось уничтожить украинский склад горючего.В свою очередь, средства ПВО сбили в зоне спецоперации 12 снарядов РСЗО HIMARS, управляемую авиационную бомбу JDAM и 99 беспилотников.

https://ria.ru/20240221/taktika-1928722859.html

https://ria.ru/20240221/vsu-1928643814.html

https://ria.ru/20240221/territorii-1928698002.html

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

https://ria.ru/20240221/proval-1928685897.html

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Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, харьковская область, запорожская область, вооруженные силы украины