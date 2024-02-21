https://ria.ru/20240221/avdeevskoe-1928723960.html
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении - РИА Новости, 21.02.2024
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении
Российские подразделения заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T14:05
2024-02-21T14:05
2024-02-21T15:27
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российские подразделения заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны."На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Розовка и Водяное Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Помимо этого, российские бойцы отразили семь контратак возле Ласточкино, Кирово и Первомайского в ДНР.Потери противника составили:Купянское направлениеСолдаты группировки войск "Запад" нанесли огневое поражение подразделениям 14-й и 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 115-й бригады территориальной обороны в районах Чугуновки в Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР. Также удалось отразить пять контратак возле Синьковки в Харьковской области.Потери противника составили:Донецкое направлениеБойцы группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю и успешно нанесли удары по подразделениям 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады территориальной обороны в районах Белогоровки, Клещеевки и Раздоловки в ДНР. Кроме того, возле населенного пункта Маяки удалось уничтожить украинский склад боеприпасов.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеСолдаты группировки войск "Восток" отразили контратаку украинских подразделений в районе Новозлатополя в Запорожской области. Кроме того, они нанесли огневое поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ и 128-й бригаде территориальной обороны возле Владимировки и Старомайорского в ДНР.Потери противника составили:Херсонское направлениеПодразделения группировки войск "Днепр" нанесли комплексное огневое поражение солдатам 65-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино, Вербового и Лугового в Запорожской области.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику в 123 районах. Среди прочего удалось уничтожить украинский склад горючего.В свою очередь, средства ПВО сбили в зоне спецоперации 12 снарядов РСЗО HIMARS, управляемую авиационную бомбу JDAM и 99 беспилотников.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, харьковская область, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении
Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи на Авдеевском направлении
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости.
Российские подразделения заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны
.
«
"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Розовка и Водяное Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Помимо этого, российские бойцы отразили семь контратак возле Ласточкино, Кирово и Первомайского в ДНР
.
Потери противника составили:
- до 450 военнослужащих;
- один танк;
- четыре боевые машины пехоты;
- шесть боевых бронированных машин;
- пять автомобилей;
- реактивная система залпового огня "Град";
- гаубица Д-30.
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Солдаты группировки войск "Запад" нанесли огневое поражение подразделениям 14-й и 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 115-й бригады территориальной обороны в районах Чугуновки в Харьковской области
и Стельмаховки в ЛНР
. Также удалось отразить пять контратак возле Синьковки в Харьковской области.
Потери противника составили:
- до 30 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- четыре пикапа;
- самоходная артиллерийская установка "Акация".
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Бойцы группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю и успешно нанесли удары по подразделениям 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады территориальной обороны в районах Белогоровки, Клещеевки
и Раздоловки в ДНР. Кроме того, возле населенного пункта Маяки удалось уничтожить украинский склад боеприпасов.
Потери противника составили:
- более 425 военнослужащих;
- два танка;
- четыре боевые машины пехоты;
- две боевые бронированные машины;
- 20 автомобилей;
- гаубица Д-30;
- радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
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Солдаты группировки войск "Восток" отразили контратаку украинских подразделений в районе Новозлатополя в Запорожской области
. Кроме того, они нанесли огневое поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ и 128-й бригаде территориальной обороны возле Владимировки и Старомайорского
в ДНР.
Потери противника составили:
- до 210 военнослужащих;
- два танка;
- три автомобиля;
- радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
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Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли комплексное огневое поражение солдатам 65-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино, Вербового и Лугового в Запорожской области.
Потери противника составили:
- до 75 военнослужащих;
- один танк;
- две боевые бронированные машины;
- восемь автомобилей;
- самоходная артиллерийская установка Zuzana производства Словакии;
- две гаубицы Д-30.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику в 123 районах. Среди прочего удалось уничтожить украинский склад горючего.
В свою очередь, средства ПВО сбили в зоне спецоперации 12 снарядов РСЗО HIMARS, управляемую авиационную бомбу JDAM и 99 беспилотников.
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