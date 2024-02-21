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В ВСУ обвинили New York Times в российской пропаганде - РИА Новости, 21.02.2024
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17:50 21.02.2024 (обновлено: 18:14 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928807005.html
В ВСУ обвинили New York Times в российской пропаганде
В ВСУ обвинили New York Times в российской пропаганде - РИА Новости, 21.02.2024
В ВСУ обвинили New York Times в российской пропаганде
Представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телеканала "Рада" назвал "российской пропагандой" статью американской... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T17:50
2024-02-21T18:14
в мире
авдеевка
россия
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александр сырский
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телеканала "Рада" назвал "российской пропагандой" статью американской газеты New York Times о том, что при отступлении из Авдеевки в плен попали до тысячи украинских военных. &quot;Те источники, на которые они (New York Times. — Прим. ред.) ссылаются, совершенно несостоятельны, потому что нет таких людей. &lt;...&gt; Да, мы говорим, что пленные есть, но их число ни в коем случае не исчисляется сотнями. &lt;...&gt; Эти заявления российской пропаганды относительно сотен и тысяч украинских пленных являются полной дезинформацией&quot;, — сказал он.Лиховой также обвинил Россию в использовании "фейков, которые распространяют авторитетные мировые СМИ". В среду газета New York Times со ссылкой на двух украинских военных сообщила, что при отступлении из Авдеевки попали в плен или пропали без вести от 850 до тысячи солдат ВСУ. Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку в ночь на 17 февраля, но установлено, что документ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
https://ria.ru/20240220/plen-1928563494.html
https://ria.ru/20240221/ukraina-1928797017.html
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в мире, авдеевка, россия, донецк, александр сырский, вооруженные силы украины
В мире, Авдеевка, Россия, Донецк, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
В ВСУ обвинили New York Times в российской пропаганде

В ВСУ статью New York Times о пленных в Авдеевке назвали российской пропагандой

© Народная милиция ДНР/TelegramАвдеевка
Авдеевка
© Народная милиция ДНР/Telegram
Авдеевка. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телеканала "Рада" назвал "российской пропагандой" статью американской газеты New York Times о том, что при отступлении из Авдеевки в плен попали до тысячи украинских военных.
«

"Те источники, на которые они (New York Times. — Прим. ред.) ссылаются, совершенно несостоятельны, потому что нет таких людей. <...> Да, мы говорим, что пленные есть, но их число ни в коем случае не исчисляется сотнями. <...> Эти заявления российской пропаганды относительно сотен и тысяч украинских пленных являются полной дезинформацией", — сказал он.

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Путин призвал военных ВСУ на освобожденных территориях сдаваться в плен
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Лиховой также обвинил Россию в использовании "фейков, которые распространяют авторитетные мировые СМИ".
В среду газета New York Times со ссылкой на двух украинских военных сообщила, что при отступлении из Авдеевки попали в плен или пропали без вести от 850 до тысячи солдат ВСУ.

Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.

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Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.
Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку в ночь на 17 февраля, но установлено, что документ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
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В миреАвдеевкаРоссияДонецкАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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