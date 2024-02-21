В ВСУ обвинили New York Times в российской пропаганде
В ВСУ статью New York Times о пленных в Авдеевке назвали российской пропагандой
Авдеевка. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телеканала "Рада" назвал "российской пропагандой" статью американской газеты New York Times о том, что при отступлении из Авдеевки в плен попали до тысячи украинских военных.
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"Те источники, на которые они (New York Times. — Прим. ред.) ссылаются, совершенно несостоятельны, потому что нет таких людей. <...> Да, мы говорим, что пленные есть, но их число ни в коем случае не исчисляется сотнями. <...> Эти заявления российской пропаганды относительно сотен и тысяч украинских пленных являются полной дезинформацией", — сказал он.
Лиховой также обвинил Россию в использовании "фейков, которые распространяют авторитетные мировые СМИ".
В среду газета New York Times со ссылкой на двух украинских военных сообщила, что при отступлении из Авдеевки попали в плен или пропали без вести от 850 до тысячи солдат ВСУ.
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.
Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.
Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку в ночь на 17 февраля, но установлено, что документ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.