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Причастные к атакам на Донецк лица будут установлены, заявил МИД России

Причастные к атакам на Донецк лица будут установлены, заявил МИД России - РИА Новости, 21.02.2024

Причастные к атакам на Донецк лица будут установлены, заявил МИД России

Причастные к атакам по Киевскому району Донецка лица обязательно будут установлены и привлечены к ответственности, заявила в среду официальный представитель МИД РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T15:14

2024-02-21T15:14

2024-02-21T15:24

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Причастные к атакам по Киевскому району Донецка лица обязательно будут установлены и привлечены к ответственности, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что обстрел Донецка, в результате которого произошел "прилет" по центральной библиотеке имени Крупской, велся ВСУ, по предварительным данным, из РСЗО HIMARS. "Все эти преступные деяния фиксируются российскими правоохранительными органами. Причастные к ним лица будут обязательно установлены и привлечены к ответственности", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства. Ранее во вторник ВСУ нанесли удар с применением артиллерии калибра 155 мм по Киевскому району Донецка - погибла женщина, еще пять человек получили ранения.

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донецк

россия

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

в мире, донецк, россия, донецкая народная республика, мария захарова, вооруженные силы украины, сцкк