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Причастные к атакам на Донецк лица будут установлены, заявил МИД России - РИА Новости, 21.02.2024
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15:14 21.02.2024 (обновлено: 15:24 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/ataki-1928746298.html
Причастные к атакам на Донецк лица будут установлены, заявил МИД России
Причастные к атакам на Донецк лица будут установлены, заявил МИД России - РИА Новости, 21.02.2024
Причастные к атакам на Донецк лица будут установлены, заявил МИД России
Причастные к атакам по Киевскому району Донецка лица обязательно будут установлены и привлечены к ответственности, заявила в среду официальный представитель МИД РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T15:14
2024-02-21T15:24
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Причастные к атакам по Киевскому району Донецка лица обязательно будут установлены и привлечены к ответственности, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что обстрел Донецка, в результате которого произошел "прилет" по центральной библиотеке имени Крупской, велся ВСУ, по предварительным данным, из РСЗО HIMARS. "Все эти преступные деяния фиксируются российскими правоохранительными органами. Причастные к ним лица будут обязательно установлены и привлечены к ответственности", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства. Ранее во вторник ВСУ нанесли удар с применением артиллерии калибра 155 мм по Киевскому району Донецка - погибла женщина, еще пять человек получили ранения.
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в мире, донецк, россия, донецкая народная республика, мария захарова, вооруженные силы украины, сцкк
В мире, Донецк, Россия, Донецкая Народная Республика, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, СЦКК
Причастные к атакам на Донецк лица будут установлены, заявил МИД России

МИД: лица, причастные к ударам по Киевскому району Донецка, будут установлены

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Причастные к атакам по Киевскому району Донецка лица обязательно будут установлены и привлечены к ответственности, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что обстрел Донецка, в результате которого произошел "прилет" по центральной библиотеке имени Крупской, велся ВСУ, по предварительным данным, из РСЗО HIMARS.
"Все эти преступные деяния фиксируются российскими правоохранительными органами. Причастные к ним лица будут обязательно установлены и привлечены к ответственности", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Ранее во вторник ВСУ нанесли удар с применением артиллерии калибра 155 мм по Киевскому району Донецка - погибла женщина, еще пять человек получили ранения.
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Вчера, 12:08
 
В миреДонецкРоссияДонецкая Народная РеспубликаМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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