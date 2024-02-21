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Причастные к атакам на Донецк лица будут установлены, заявил МИД России
Причастные к атакам на Донецк лица будут установлены, заявил МИД России - РИА Новости, 21.02.2024
Причастные к атакам на Донецк лица будут установлены, заявил МИД России
Причастные к атакам по Киевскому району Донецка лица обязательно будут установлены и привлечены к ответственности, заявила в среду официальный представитель МИД РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T15:14
2024-02-21T15:14
2024-02-21T15:24
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Причастные к атакам по Киевскому району Донецка лица обязательно будут установлены и привлечены к ответственности, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что обстрел Донецка, в результате которого произошел "прилет" по центральной библиотеке имени Крупской, велся ВСУ, по предварительным данным, из РСЗО HIMARS. "Все эти преступные деяния фиксируются российскими правоохранительными органами. Причастные к ним лица будут обязательно установлены и привлечены к ответственности", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства. Ранее во вторник ВСУ нанесли удар с применением артиллерии калибра 155 мм по Киевскому району Донецка - погибла женщина, еще пять человек получили ранения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Причастные к атакам на Донецк лица будут установлены, заявил МИД России
МИД: лица, причастные к ударам по Киевскому району Донецка, будут установлены