https://ria.ru/20240221/assanzh-1928718494.html
Ассанж не участвовал в заседании суда по экстрадиции в США
Ассанж не участвовал в заседании суда по экстрадиции в США - РИА Новости, 21.02.2024
Ассанж не участвовал в заседании суда по экстрадиции в США
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж из-за плохого самочувствия не принимал участия в первом дне слушаний по его делу в Высоком суде Лондона даже по видеосвязи,... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T13:43
2024-02-21T13:43
2024-02-21T13:47
в мире
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сша
багдад (город)
джулиан ассанж
wikileaks
европейский суд
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж из-за плохого самочувствия не принимал участия в первом дне слушаний по его делу в Высоком суде Лондона даже по видеосвязи, сообщила в среду журналистам консультант движения за его освобождение Freeassange Хлои Шлосберг. Во вторник СМИ сообщали, что Ассанж плохо себя чувствует и не будет присутствовать на своем суде в Британии по экстрадиции в США. "Джулиан, конечно, не присутствовал. Он также не присутствовал по видеосвязи – он плохо себя чувствует", - сказала Шлосберг журналистам в ходе протестов перед зданием Высокого суда, трансляция которых велась онлайн. По ее словам, в ходе заседания судья говорил об Ассанже без пренебрежения, "что может свидетельствовать об изменении, которое мы должны воспринимать положительно". Она напомнила, что в среду свои аргументы против журналиста предоставит американская сторона. Слушания об экстрадиции Ассанжа в США проходят в Высоком суде Лондона 20 и 21 февраля. Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека. Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш. В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.
https://ria.ru/20240221/assanzh-1928713010.html
https://ria.ru/20240216/assanzh-1927886776.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, сша, багдад (город), джулиан ассанж, wikileaks, европейский суд, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
В мире, Лондон, США, Багдад (город), Джулиан Ассанж, WikiLeaks, Европейский суд, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Ассанж не участвовал в заседании суда по экстрадиции в США
Ассанж не участвовал в заседании суда по экстрадиции из-за плохого самочувствия
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж из-за плохого самочувствия не принимал участия в первом дне слушаний по его делу в Высоком суде Лондона даже по видеосвязи, сообщила в среду журналистам консультант движения за его освобождение Freeassange Хлои Шлосберг.
Во вторник СМИ сообщали, что Ассанж плохо себя чувствует и не будет присутствовать на своем суде в Британии по экстрадиции в США
.
Сторонники Ассанжа устроили акцию протеста перед зданием суда в Лондоне
"Джулиан, конечно, не присутствовал. Он также не присутствовал по видеосвязи – он плохо себя чувствует", - сказала Шлосберг журналистам в ходе протестов перед зданием Высокого суда, трансляция которых велась онлайн.
По ее словам, в ходе заседания судья говорил об Ассанже без пренебрежения, "что может свидетельствовать об изменении, которое мы должны воспринимать положительно". Она напомнила, что в среду свои аргументы против журналиста предоставит американская сторона.
Слушания об экстрадиции Ассанжа в США проходят в Высоком суде Лондона 20 и 21 февраля. Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд
по правам человека.
Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде
в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора
в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш.
В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании
Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой.
В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.
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