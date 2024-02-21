https://ria.ru/20240221/assanzh-1928718494.html

Ассанж не участвовал в заседании суда по экстрадиции в США

Ассанж не участвовал в заседании суда по экстрадиции в США - РИА Новости, 21.02.2024

Ассанж не участвовал в заседании суда по экстрадиции в США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж из-за плохого самочувствия не принимал участия в первом дне слушаний по его делу в Высоком суде Лондона даже по видеосвязи,... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T13:43

2024-02-21T13:43

2024-02-21T13:47

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сша

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джулиан ассанж

wikileaks

европейский суд

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж из-за плохого самочувствия не принимал участия в первом дне слушаний по его делу в Высоком суде Лондона даже по видеосвязи, сообщила в среду журналистам консультант движения за его освобождение Freeassange Хлои Шлосберг. Во вторник СМИ сообщали, что Ассанж плохо себя чувствует и не будет присутствовать на своем суде в Британии по экстрадиции в США. "Джулиан, конечно, не присутствовал. Он также не присутствовал по видеосвязи – он плохо себя чувствует", - сказала Шлосберг журналистам в ходе протестов перед зданием Высокого суда, трансляция которых велась онлайн. По ее словам, в ходе заседания судья говорил об Ассанже без пренебрежения, "что может свидетельствовать об изменении, которое мы должны воспринимать положительно". Она напомнила, что в среду свои аргументы против журналиста предоставит американская сторона. Слушания об экстрадиции Ассанжа в США проходят в Высоком суде Лондона 20 и 21 февраля. Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека. Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш. В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.

https://ria.ru/20240221/assanzh-1928713010.html

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Дарья Буймова

в мире, лондон, сша, багдад (город), джулиан ассанж, wikileaks, европейский суд, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа