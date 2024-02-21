https://ria.ru/20240221/assanzh-1928713010.html

Сторонники Ассанжа устроили акцию протеста перед зданием суда в Лондоне

Сторонники Ассанжа устроили акцию протеста перед зданием суда в Лондоне - РИА Новости, 21.02.2024

Сторонники Ассанжа устроили акцию протеста перед зданием суда в Лондоне

Перед зданием Высокого суда в Лондоне второй день подряд проходит акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, следует из трансляции телеканала Sky... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T13:22

2024-02-21T13:22

2024-02-21T14:47

в мире

лондон

сша

багдад (город)

джулиан ассанж

wikileaks

европейский суд

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Перед зданием Высокого суда в Лондоне второй день подряд проходит акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, следует из трансляции телеканала Sky News. Высокий суд Лондона накануне начал двухдневные слушания, на которых определят, будет ли у журналиста возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США. На плакатах активистов написано "Освободите Ассанжа. Журналистика — не преступление", "Освободите Ассанжа, нет экстрадиции", "Не экстрадируйте Ассанжа". Накануне митинг в поддержку освобождения основателя WikiLeaks также прошел в Париже, в ней приняли участие несколько сотен человек, передавал корреспондент РИА Новости. Ассанжу предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США из-за раскрытия крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека. Австралийский журналист Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году из-за работы над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010-м сайт предал огласке закрытый видеоматериал военных США, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010-м сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. С июня 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019-го его задержали по запросу США после выдворения с территории дипмиссии, после чего его поместили в лондонскую тюрьму Белмарш. В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела Вестминстерским магистратским судом и Высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года журналист подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.

https://ria.ru/20240110/assanzh-1920505735.html

https://ria.ru/20240220/assanzh-1928535908.html

https://ria.ru/20240214/kartiny-1927211359.html

https://ria.ru/20240220/assanzh-1928582856.html

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багдад (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лондон, сша, багдад (город), джулиан ассанж, wikileaks, европейский суд, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа