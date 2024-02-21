Сторонники Ассанжа устроили акцию протеста перед зданием суда в Лондоне
Сторонники Ассанжа проводят акцию в его поддержку перед зданием суда в Лондоне
© AP Photo / Kin CheungАкция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед зданием Высокого суда в Лондоне
© AP Photo / Kin Cheung
Акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед зданием Высокого суда в Лондоне
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Перед зданием Высокого суда в Лондоне второй день подряд проходит акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, следует из трансляции телеканала Sky News.
Высокий суд Лондона накануне начал двухдневные слушания, на которых определят, будет ли у журналиста возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США.
На плакатах активистов написано "Освободите Ассанжа. Журналистика — не преступление", "Освободите Ассанжа, нет экстрадиции", "Не экстрадируйте Ассанжа".
Накануне митинг в поддержку освобождения основателя WikiLeaks также прошел в Париже, в ней приняли участие несколько сотен человек, передавал корреспондент РИА Новости.
Ассанжу предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США из-за раскрытия крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека.
Австралийский журналист Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году из-за работы над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010-м сайт предал огласке закрытый видеоматериал военных США, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010-м сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
С июня 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019-го его задержали по запросу США после выдворения с территории дипмиссии, после чего его поместили в лондонскую тюрьму Белмарш.
В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела Вестминстерским магистратским судом и Высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой.
В июне 2023 года журналист подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.