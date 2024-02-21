https://ria.ru/20240221/artyukhov-1928804849.html
Артюхов представил ямальские проекты в сфере ТЭК на выставке "Россия"
Артюхов представил ямальские проекты в сфере ТЭК на выставке "Россия" - РИА Новости, 21.02.2024
Артюхов представил ямальские проекты в сфере ТЭК на выставке "Россия"
Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов представил перспективные проекты в сфере ТЭК в рамках Форума национальных достижений на выставке... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T17:33
2024-02-21T17:33
2024-02-21T17:33
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
москва
дмитрий артюхов
ямал спг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913643047_0:136:3113:1887_1920x0_80_0_0_d80120b4fd2075cc57d07a00e3e35934.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов представил перспективные проекты в сфере ТЭК в рамках Форума национальных достижений на выставке "Россия" в Москве, сообщает правительство региона. "Очень важная веха в развитии газовой отрасли Ямала – это появление завода "Ямал СПГ". Здесь нужно особо отметить роль нашего президента, который с первого дня поддерживал этот проект, несмотря на скептическое отношение к нему со многих сторон. Сегодня очевидно, что это было правильное решение, и также очевидно, что в наших широтах такие проекты весьма успешны", - приводятся в сообщении слова Артюхова на пленарном заседании "Лидерство и устойчивость российской энергетики". Губернатор отметил, что в настоящее время происходит тенденция смещения добычи на север, на полуостров Ямал, где находятся уникальные по своим запасам Бованенковское, Харасавэйское и Тамбейское месторождения. Также глава региона представил основные проекты в сфере ТЭК на Ямале и рассказал о перспективах в разработке трудноизвлекаемых запасов углеводородов, что поможет еще больше продлить горизонт планирования. "Конечно, Ямал – это газовое сердце нашей страны и, не побоюсь сказать, газовое сердце мира. Мы абсолютно уникальный газовый регион. Горизонт добычи на наших месторождениях уходит в XXII век – на 100 лет вперед. Поколения сменятся, а ямальские месторождения будут работать, давать энергию нашей стране и миру", - подчеркнул Артюхов.
https://ria.ru/20240220/yamal-1928407354.html
https://ria.ru/20240214/yamal-1927314273.html
ямал
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913643047_208:0:2904:2022_1920x0_80_0_0_b770ad0457bee2e923c2151b8e6ed370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, москва, дмитрий артюхов, ямал спг
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Москва, Дмитрий Артюхов, Ямал СПГ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов представил перспективные проекты в сфере ТЭК в рамках Форума национальных достижений на выставке "Россия" в Москве, сообщает правительство региона.
"Очень важная веха в развитии газовой отрасли Ямала – это появление завода "Ямал СПГ". Здесь нужно особо отметить роль нашего президента, который с первого дня поддерживал этот проект, несмотря на скептическое отношение к нему со многих сторон. Сегодня очевидно, что это было правильное решение, и также очевидно, что в наших широтах такие проекты весьма успешны", - приводятся в сообщении слова Артюхова на пленарном заседании "Лидерство и устойчивость российской энергетики".
Артюхов представил в Совфеде опыт Ямала по обеспечению прав КМНС
Губернатор отметил, что в настоящее время происходит тенденция смещения добычи на север, на полуостров Ямал, где находятся уникальные по своим запасам Бованенковское, Харасавэйское и Тамбейское месторождения.
Также глава региона представил основные проекты в сфере ТЭК на Ямале и рассказал о перспективах в разработке трудноизвлекаемых запасов углеводородов, что поможет еще больше продлить горизонт планирования.
"Конечно, Ямал – это газовое сердце нашей страны и, не побоюсь сказать, газовое сердце мира. Мы абсолютно уникальный газовый регион. Горизонт добычи на наших месторождениях уходит в XXII век – на 100 лет вперед. Поколения сменятся, а ямальские месторождения будут работать, давать энергию нашей стране и миру", - подчеркнул Артюхов.
Власти Ямала обсудили развитие агломерации Салехард-Лабытнанги