Рейтинг@Mail.ru
Артюхов представил ямальские проекты в сфере ТЭК на выставке "Россия" - РИА Новости, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
17:33 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/artyukhov-1928804849.html
Артюхов представил ямальские проекты в сфере ТЭК на выставке "Россия"
Артюхов представил ямальские проекты в сфере ТЭК на выставке "Россия" - РИА Новости, 21.02.2024
Артюхов представил ямальские проекты в сфере ТЭК на выставке "Россия"
Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов представил перспективные проекты в сфере ТЭК в рамках Форума национальных достижений на выставке... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T17:33
2024-02-21T17:33
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
москва
дмитрий артюхов
ямал спг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913643047_0:136:3113:1887_1920x0_80_0_0_d80120b4fd2075cc57d07a00e3e35934.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов представил перспективные проекты в сфере ТЭК в рамках Форума национальных достижений на выставке "Россия" в Москве, сообщает правительство региона. "Очень важная веха в развитии газовой отрасли Ямала – это появление завода "Ямал СПГ". Здесь нужно особо отметить роль нашего президента, который с первого дня поддерживал этот проект, несмотря на скептическое отношение к нему со многих сторон. Сегодня очевидно, что это было правильное решение, и также очевидно, что в наших широтах такие проекты весьма успешны", - приводятся в сообщении слова Артюхова на пленарном заседании "Лидерство и устойчивость российской энергетики". Губернатор отметил, что в настоящее время происходит тенденция смещения добычи на север, на полуостров Ямал, где находятся уникальные по своим запасам Бованенковское, Харасавэйское и Тамбейское месторождения. Также глава региона представил основные проекты в сфере ТЭК на Ямале и рассказал о перспективах в разработке трудноизвлекаемых запасов углеводородов, что поможет еще больше продлить горизонт планирования. "Конечно, Ямал – это газовое сердце нашей страны и, не побоюсь сказать, газовое сердце мира. Мы абсолютно уникальный газовый регион. Горизонт добычи на наших месторождениях уходит в XXII век – на 100 лет вперед. Поколения сменятся, а ямальские месторождения будут работать, давать энергию нашей стране и миру", - подчеркнул Артюхов.
https://ria.ru/20240220/yamal-1928407354.html
https://ria.ru/20240214/yamal-1927314273.html
ямал
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913643047_208:0:2904:2022_1920x0_80_0_0_b770ad0457bee2e923c2151b8e6ed370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ямал, москва, дмитрий артюхов, ямал спг
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Москва, Дмитрий Артюхов, Ямал СПГ

Артюхов представил ямальские проекты в сфере ТЭК на выставке "Россия"

© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанк Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
 Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов представил перспективные проекты в сфере ТЭК в рамках Форума национальных достижений на выставке "Россия" в Москве, сообщает правительство региона.
"Очень важная веха в развитии газовой отрасли Ямала – это появление завода "Ямал СПГ". Здесь нужно особо отметить роль нашего президента, который с первого дня поддерживал этот проект, несмотря на скептическое отношение к нему со многих сторон. Сегодня очевидно, что это было правильное решение, и также очевидно, что в наших широтах такие проекты весьма успешны", - приводятся в сообщении слова Артюхова на пленарном заседании "Лидерство и устойчивость российской энергетики".
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Артюхов представил в Совфеде опыт Ямала по обеспечению прав КМНС
20 февраля, 11:21
Губернатор отметил, что в настоящее время происходит тенденция смещения добычи на север, на полуостров Ямал, где находятся уникальные по своим запасам Бованенковское, Харасавэйское и Тамбейское месторождения.
Также глава региона представил основные проекты в сфере ТЭК на Ямале и рассказал о перспективах в разработке трудноизвлекаемых запасов углеводородов, что поможет еще больше продлить горизонт планирования.
"Конечно, Ямал – это газовое сердце нашей страны и, не побоюсь сказать, газовое сердце мира. Мы абсолютно уникальный газовый регион. Горизонт добычи на наших месторождениях уходит в XXII век – на 100 лет вперед. Поколения сменятся, а ямальские месторождения будут работать, давать энергию нашей стране и миру", - подчеркнул Артюхов.
Вид на вахтовый посёлок Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Власти Ямала обсудили развитие агломерации Салехард-Лабытнанги
14 февраля, 13:02
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалМоскваДмитрий АртюховЯмал СПГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала