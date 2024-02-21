https://ria.ru/20240221/artyukhov-1928804849.html

Артюхов представил ямальские проекты в сфере ТЭК на выставке "Россия"

Артюхов представил ямальские проекты в сфере ТЭК на выставке "Россия" - РИА Новости, 21.02.2024

Артюхов представил ямальские проекты в сфере ТЭК на выставке "Россия"

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов представил перспективные проекты в сфере ТЭК в рамках Форума национальных достижений на выставке... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T17:33

2024-02-21T17:33

2024-02-21T17:33

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

москва

дмитрий артюхов

ямал спг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913643047_0:136:3113:1887_1920x0_80_0_0_d80120b4fd2075cc57d07a00e3e35934.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов представил перспективные проекты в сфере ТЭК в рамках Форума национальных достижений на выставке "Россия" в Москве, сообщает правительство региона. "Очень важная веха в развитии газовой отрасли Ямала – это появление завода "Ямал СПГ". Здесь нужно особо отметить роль нашего президента, который с первого дня поддерживал этот проект, несмотря на скептическое отношение к нему со многих сторон. Сегодня очевидно, что это было правильное решение, и также очевидно, что в наших широтах такие проекты весьма успешны", - приводятся в сообщении слова Артюхова на пленарном заседании "Лидерство и устойчивость российской энергетики". Губернатор отметил, что в настоящее время происходит тенденция смещения добычи на север, на полуостров Ямал, где находятся уникальные по своим запасам Бованенковское, Харасавэйское и Тамбейское месторождения. Также глава региона представил основные проекты в сфере ТЭК на Ямале и рассказал о перспективах в разработке трудноизвлекаемых запасов углеводородов, что поможет еще больше продлить горизонт планирования. "Конечно, Ямал – это газовое сердце нашей страны и, не побоюсь сказать, газовое сердце мира. Мы абсолютно уникальный газовый регион. Горизонт добычи на наших месторождениях уходит в XXII век – на 100 лет вперед. Поколения сменятся, а ямальские месторождения будут работать, давать энергию нашей стране и миру", - подчеркнул Артюхов.

https://ria.ru/20240220/yamal-1928407354.html

https://ria.ru/20240214/yamal-1927314273.html

ямал

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ямал, москва, дмитрий артюхов, ямал спг