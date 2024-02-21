https://ria.ru/20240221/arenda-1928621029.html

Жившая в подъезде многодетная москвичка все еще не может попасть в квартиру

Жившая в подъезде многодетная москвичка все еще не может попасть в квартиру - РИА Новости, 21.02.2024

Жившая в подъезде многодетная москвичка все еще не может попасть в квартиру

Многодетная мать из Москвы, которая некоторое время жила с семьей в подъезде своего дома, рассказала РИА Новости, что арендаторы по-прежнему не пускают ее в... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T03:22

2024-02-21T03:22

2024-02-21T09:59

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Многодетная мать из Москвы, которая некоторое время жила с семьей в подъезде своего дома, рассказала РИА Новости, что арендаторы по-прежнему не пускают ее в квартиру, она продолжает искать съемное жилье. Как сообщила в начале февраля столичная прокуратура, женщина с тремя детьми съехала из квартиры в подъезд дома на улице Тагильская, расположив там мебель, вещи и предметы первой необходимости.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, изначально женщина арендовала другую квартиру и сдала в декабре собственную на полгода, чтобы справиться с финансовыми трудностями. Однако позднее хозяева арендованной ею квартиры попросили покинуть жилье, в результате женщина "обосновалась" в подъезде дома. Источник также рассказал, что самый младший ребенок 2015 года рождения, остальные двое — 2013 и 2010 годов рождения. "Они меня в квартиру не пускают, они там сменили замки... Я ему готова вернуть деньги частично, но он требует, чтобы я ему деньги вернула полностью", — рассказали женщина. По ее словам, мужчина, который сейчас находится в ее квартире, не собирается платить за свое проживание, однако намерен оставаться там."Теперь его семья требует, чтобы я сделала всей его семье постоянную регистрацию на территории своей квартиры", — уточнила собеседница агентства. Она также рассказала, что их семья все еще находится в социальной гостинице, но пытается найти съемное жилье. "У меня есть сын-инвалид, у меня есть маленький сын, у меня есть кот, кошка, черепаха, собака хаски. Пока мы здесь проживаем, я 12 мест обзвонила, но хозяева отказали", — добавила женщина. В пресс-службе столичного департамента социальной защиты населения в свою очередь сообщали агентству, что семье продолжают оказывать психологическую и юридическую помощь, а в социальной гостинице для них созданы комфортные безопасные условия со всеми необходимыми удобствами.

https://ria.ru/20231104/topor-1907502334.html

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москва, россия, происшествия