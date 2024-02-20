https://ria.ru/20240220/zhurnalisty-1928588707.html

СЖР прокомментировал внесение "Радио Свобода"* в список нежелательных НПО

СЖР прокомментировал внесение "Радио Свобода"* в список нежелательных НПО - РИА Новости, 20.02.2024

СЖР прокомментировал внесение "Радио Свобода"* в список нежелательных НПО

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев прокомментировал РИА Новости внесение Минюстом РФ организации "Радио Свобода"* в перечень нежелательных в... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T21:26

2024-02-20T21:26

2024-02-20T21:26

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украина

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев прокомментировал РИА Новости внесение Минюстом РФ организации "Радио Свобода"* в перечень нежелательных в России неправительственных организаций, заявив, что сотрудников организации нельзя назвать журналистами, это пропагандисты, которые работают в стиле военной спецпропаганды. "Я не думаю, что сотрудников этой организации можно назвать журналистами. Это пропагандисты, которые работают на стиле военной спецпропаганды", - заявил собеседник агентства. По словам Соловьева, нет сомнений в том, что "Радио Свобода"* работает против нашей страны. Согласно данным Минюста, решение о нежелательности организации было принято Генеральной прокуратурой РФ 2 февраля. Арбитражный суд Москвы в марте 2023 года признал банкротом ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (RFE/RL) - российское юрлицо, созданное для распространения в России материалов девяти входящих в "Радио Свобода"* СМИ-иноагентов. "Радио Свобода"* в мае 2021 года сообщило о блокировке банковских счетов своего московского бюро после возбуждения в отношении него исполнительных производств за нарушение правил работы СМИ-иноагента. В начале марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине. Через несколько дней RFE/RL объявило о приостановке "физической деятельности в Москве". В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность в России после того, как местные налоговые органы инициировали банкротство российского подразделения. Также в релизе упоминался новый закон, предусматривающий наказание за фейки, касающиеся спецоперации РФ на Украине. В этой связи отмечалось, что "компания планирует сообщать об этих событиях из-за пределов России".* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240212/organizatsii-1926924505.html

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москва, украина, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия