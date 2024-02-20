https://ria.ru/20240220/zhurnalisty-1928588707.html
СЖР прокомментировал внесение "Радио Свобода"* в список нежелательных НПО
СЖР прокомментировал внесение "Радио Свобода"* в список нежелательных НПО - РИА Новости, 20.02.2024
СЖР прокомментировал внесение "Радио Свобода"* в список нежелательных НПО
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев прокомментировал РИА Новости внесение Минюстом РФ организации "Радио Свобода"* в перечень нежелательных в... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:26
2024-02-20T21:26
2024-02-20T21:26
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев прокомментировал РИА Новости внесение Минюстом РФ организации "Радио Свобода"* в перечень нежелательных в России неправительственных организаций, заявив, что сотрудников организации нельзя назвать журналистами, это пропагандисты, которые работают в стиле военной спецпропаганды. "Я не думаю, что сотрудников этой организации можно назвать журналистами. Это пропагандисты, которые работают на стиле военной спецпропаганды", - заявил собеседник агентства. По словам Соловьева, нет сомнений в том, что "Радио Свобода"* работает против нашей страны. Согласно данным Минюста, решение о нежелательности организации было принято Генеральной прокуратурой РФ 2 февраля. Арбитражный суд Москвы в марте 2023 года признал банкротом ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (RFE/RL) - российское юрлицо, созданное для распространения в России материалов девяти входящих в "Радио Свобода"* СМИ-иноагентов. "Радио Свобода"* в мае 2021 года сообщило о блокировке банковских счетов своего московского бюро после возбуждения в отношении него исполнительных производств за нарушение правил работы СМИ-иноагента. В начале марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине. Через несколько дней RFE/RL объявило о приостановке "физической деятельности в Москве". В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность в России после того, как местные налоговые органы инициировали банкротство российского подразделения. Также в релизе упоминался новый закон, предусматривающий наказание за фейки, касающиеся спецоперации РФ на Украине. В этой связи отмечалось, что "компания планирует сообщать об этих событиях из-за пределов России".* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240212/organizatsii-1926924505.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, украина, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
Москва, Украина, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия
СЖР прокомментировал внесение "Радио Свобода"* в список нежелательных НПО
Глава СЖР Соловьев: в "Радио Свобода" работают пропагандисты
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев прокомментировал РИА Новости внесение Минюстом РФ организации "Радио Свобода"* в перечень нежелательных в России неправительственных организаций, заявив, что сотрудников организации нельзя назвать журналистами, это пропагандисты, которые работают в стиле военной спецпропаганды.
"Я не думаю, что сотрудников этой организации можно назвать журналистами. Это пропагандисты, которые работают на стиле военной спецпропаганды", - заявил собеседник агентства.
По словам Соловьева, нет сомнений в том, что "Радио Свобода"* работает против нашей страны.
Согласно данным Минюста, решение о нежелательности организации было принято Генеральной прокуратурой РФ 2 февраля.
Арбитражный суд Москвы
в марте 2023 года признал банкротом ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (RFE/RL) - российское юрлицо, созданное для распространения в России материалов девяти входящих в "Радио Свобода"* СМИ-иноагентов.
"Радио Свобода"* в мае 2021 года сообщило о блокировке банковских счетов своего московского бюро после возбуждения в отношении него исполнительных производств за нарушение правил работы СМИ-иноагента.
В начале марта 2022 года Роскомнадзор
заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине
. Через несколько дней RFE/RL объявило о приостановке "физической деятельности в Москве". В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность в России после того, как местные налоговые органы инициировали банкротство российского подразделения. Также в релизе упоминался новый закон, предусматривающий наказание за фейки, касающиеся спецоперации РФ на Украине. В этой связи отмечалось, что "компания планирует сообщать об этих событиях из-за пределов России".
Нежелательным зарубежным организациям будут отказывать в денежных операциях
* СМИ, выполняющее функции иноагента