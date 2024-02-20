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Правообладатели Ждуна проиграли суд с блогером Портнягиным - РИА Новости, 20.02.2024
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13:26 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/zhdun-1928445388.html
Правообладатели Ждуна проиграли суд с блогером Портнягиным
Правообладатели Ждуна проиграли суд с блогером Портнягиным - РИА Новости, 20.02.2024
Правообладатели Ждуна проиграли суд с блогером Портнягиным
Правообладатели Ждуна не смогли взыскать 5 миллионов рублей компенсации с бизнес-блогера, основателя Club 500 Дмитрия Портнягина, сказано в картотеке... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T13:26
2024-02-20T13:26
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Правообладатели Ждуна не смогли взыскать 5 миллионов рублей компенсации с бизнес-блогера, основателя Club 500 Дмитрия Портнягина, сказано в картотеке арбитражных дел. Согласно материалам дела, компания-правообладатель требовала компенсацию за использование Ждуна в одном из размещенных на YouTube-канале блогера роликов. Сначала суд отклонил иск, затем апелляция все-таки решила взыскать небольшую компенсацию. Теперь же кассационная инстанция удовлетворила жалобу блогера и отменила взыскание компенсации. "Оставить решение суда первой инстанции в силе", - сказано в постановлении Суда по интеллектуальным правам. Отклоняя иск, суд указал, что Ждун как интернет-мем - а блогер использовал образ Ждуна именно как мем - выступает "самостоятельным произведением в жанре карикатуры на основе оригинального произведения". "Тот факт, что пользователи рунета начали создавать комические, остроумные и иронические изображения, которые спонтанно приобрели популярность и распространились в сети под названием мема "Ждун", придуманного самими пользователями, подтверждается также рядом общедоступных источников. &lt;...&gt; [Это] самостоятельный медиаобъект - интернет-мем", - сказано в решении. CD Land владеет исключительными правами на произведение "Ждун" на основании лицензионного договора, заключенного в апреле 2017 года с его автором, Маргарет ван Брифорт. "Ждун" представляет собой фантастическое существо с головой морского слона и телом личинки, выполненным в положении сидя, без ног, но с руками человека. Скульптура символизирует терпеливое пассивное ожидание. В русскоязычном интернете скульптура стала популярным мемом и объектом шуток.
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россия, технологии, происшествия
Россия, Технологии, Происшествия
Правообладатели Ждуна проиграли суд с блогером Портнягиным

Суд отказался взыскать с блогера Портнягина пять миллионов рублей компенсации

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЖдун
Ждун - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ждун. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Правообладатели Ждуна не смогли взыскать 5 миллионов рублей компенсации с бизнес-блогера, основателя Club 500 Дмитрия Портнягина, сказано в картотеке арбитражных дел.
Согласно материалам дела, компания-правообладатель требовала компенсацию за использование Ждуна в одном из размещенных на YouTube-канале блогера роликов. Сначала суд отклонил иск, затем апелляция все-таки решила взыскать небольшую компенсацию. Теперь же кассационная инстанция удовлетворила жалобу блогера и отменила взыскание компенсации.
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"Оставить решение суда первой инстанции в силе", - сказано в постановлении Суда по интеллектуальным правам.
Отклоняя иск, суд указал, что Ждун как интернет-мем - а блогер использовал образ Ждуна именно как мем - выступает "самостоятельным произведением в жанре карикатуры на основе оригинального произведения".
"Тот факт, что пользователи рунета начали создавать комические, остроумные и иронические изображения, которые спонтанно приобрели популярность и распространились в сети под названием мема "Ждун", придуманного самими пользователями, подтверждается также рядом общедоступных источников. <...> [Это] самостоятельный медиаобъект - интернет-мем", - сказано в решении.
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CD Land владеет исключительными правами на произведение "Ждун" на основании лицензионного договора, заключенного в апреле 2017 года с его автором, Маргарет ван Брифорт.
"Ждун" представляет собой фантастическое существо с головой морского слона и телом личинки, выполненным в положении сидя, без ног, но с руками человека. Скульптура символизирует терпеливое пассивное ожидание. В русскоязычном интернете скульптура стала популярным мемом и объектом шуток.
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