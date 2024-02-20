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Суд проведет заседание по делу экс-губернатора Севастополя 10 февраля - РИА Новости, 20.02.2024
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20:32 20.02.2024 (обновлено: 20:41 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/zasedanie-1928579435.html
Суд проведет заседание по делу экс-губернатора Севастополя 10 февраля
Суд проведет заседание по делу экс-губернатора Севастополя 10 февраля - РИА Новости, 20.02.2024
Суд проведет заседание по делу экс-губернатора Севастополя 10 февраля
Королевский суд лондонского района Сазерк сообщил РИА Новости, что перед рассмотрением 10 марта 2025 года дела бывшего губернатора Севастополя Дмитрия... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T20:32
2024-02-20T20:41
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дмитрий овсянников
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Королевский суд лондонского района Сазерк сообщил РИА Новости, что перед рассмотрением 10 марта 2025 года дела бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по существу состоится еще одно слушание 10 марта 2024 года.Ранее британская газета Times со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с организованной преступностью сообщила о задержании Овсянникова по обвинению в нарушении санкционного режима. Издание отметило, что Овсянникова задержали в его доме в Лондоне в январе."Рассмотрение дела по существу назначено на 10 марта 2025 года, но 10 марта 2024 года должно состояться очередное слушание", – сообщили в суде.Как отметили в суде, освобожденному под залог Овсянникову запрещено покидать свой дом с 21.00 до 08.00. За его передвижениями будут следить с помощью GPS, а сам экс-губернатор обязан ежедневно отмечаться в полицейском участке лондонского района Брикстон с 11.00 до 13.00. В соответствии с условиями освобождения под залог Овсянников сдал властям свои российский и британский паспорта, он не может выезжать за рубеж, оформлять для этого документы и приближаться на расстояние менее 500 метров к международным транспортным узлам.В феврале 2023 года Евросоюз исключил Овсянникова из санкционных списков в связи с соответствующим решением суда Евросоюза за октябрь 2022 года. Великобритания при этом не сообщала об отмене санкций.Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 года по июль 2019 года. До апреля 2020 года он находился на посту заместителя министра промышленности и торговли РФ.
https://ria.ru/20240201/ovsyannikov-1924762132.html
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севастополь, дмитрий овсянников, лондон, великобритания, в мире
Севастополь, Дмитрий Овсянников, Лондон, Великобритания, В мире
Суд проведет заседание по делу экс-губернатора Севастополя 10 февраля

Суд в Лондоне проведет заседание по делу экс-губернатора Севастополя 10 февраля

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкЭкс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Королевский суд лондонского района Сазерк сообщил РИА Новости, что перед рассмотрением 10 марта 2025 года дела бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по существу состоится еще одно слушание 10 марта 2024 года.
Ранее британская газета Times со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с организованной преступностью сообщила о задержании Овсянникова по обвинению в нарушении санкционного режима. Издание отметило, что Овсянникова задержали в его доме в Лондоне в январе.
Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
В Крыму прокомментировали задержание экс-губернатора Севастополя в Лондоне
1 февраля, 11:56
"Рассмотрение дела по существу назначено на 10 марта 2025 года, но 10 марта 2024 года должно состояться очередное слушание", – сообщили в суде.
Как отметили в суде, освобожденному под залог Овсянникову запрещено покидать свой дом с 21.00 до 08.00. За его передвижениями будут следить с помощью GPS, а сам экс-губернатор обязан ежедневно отмечаться в полицейском участке лондонского района Брикстон с 11.00 до 13.00. В соответствии с условиями освобождения под залог Овсянников сдал властям свои российский и британский паспорта, он не может выезжать за рубеж, оформлять для этого документы и приближаться на расстояние менее 500 метров к международным транспортным узлам.
В феврале 2023 года Евросоюз исключил Овсянникова из санкционных списков в связи с соответствующим решением суда Евросоюза за октябрь 2022 года. Великобритания при этом не сообщала об отмене санкций.
Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 года по июль 2019 года. До апреля 2020 года он находился на посту заместителя министра промышленности и торговли РФ.
Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Песков высказался насчет задержания экс-губернатора Севастополя в Лондоне
1 февраля, 13:24
 
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