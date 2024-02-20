https://ria.ru/20240220/zaporozhe-1928432378.html

Рогов заявил, что киевские власти разграбили город Запорожье

Рогов заявил, что киевские власти разграбили город Запорожье - РИА Новости, 20.02.2024

Рогов заявил, что киевские власти разграбили город Запорожье

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что временно подконтрольный украинским войскам город... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:47

2024-02-20T12:47

2024-02-20T13:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что временно подконтрольный украинским войскам город Запорожье разграблен. "Город, к сожалению, разграблен. Гауляйтеры Зеленского - представители оккупационной власти - стараются нажиться по максимуму, осознавая, что придется бежать из города, когда его будет освобождать от власти нацистов наша армия", - сказал Рогов. По его словам, сейчас в городе началась борьба за сферы влияния между ставленниками киевской власти, чтобы получить возможность как можно больше "урвать напоследок". "Там усилилась борьба за кормовую базу, чтобы как можно больше наворовать перед тем, как сбежать из Запорожья, отсюда и задержание зампредседателя подконтрольного Киеву запорожского облсовета, его помощника и депутата во время передачи взятки. На деле же мы имеем попытку нового гауляйтера города Запорожье Ивана Федорова расчистить себе политическую поляну и перераспределить коррупционные потоки", - добавил Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр - город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

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https://ria.ru/20240216/ofitser-1927709443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, запорожье, россия, владимир рогов, украина, ситуация в днр и лнр