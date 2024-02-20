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Рогов заявил, что киевские власти разграбили город Запорожье - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 20.02.2024 (обновлено: 13:18 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/zaporozhe-1928432378.html
Рогов заявил, что киевские власти разграбили город Запорожье
Рогов заявил, что киевские власти разграбили город Запорожье - РИА Новости, 20.02.2024
Рогов заявил, что киевские власти разграбили город Запорожье
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что временно подконтрольный украинским войскам город... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:47
2024-02-20T13:18
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожье
россия
владимир рогов
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что временно подконтрольный украинским войскам город Запорожье разграблен. "Город, к сожалению, разграблен. Гауляйтеры Зеленского - представители оккупационной власти - стараются нажиться по максимуму, осознавая, что придется бежать из города, когда его будет освобождать от власти нацистов наша армия", - сказал Рогов. По его словам, сейчас в городе началась борьба за сферы влияния между ставленниками киевской власти, чтобы получить возможность как можно больше "урвать напоследок". "Там усилилась борьба за кормовую базу, чтобы как можно больше наворовать перед тем, как сбежать из Запорожья, отсюда и задержание зампредседателя подконтрольного Киеву запорожского облсовета, его помощника и депутата во время передачи взятки. На деле же мы имеем попытку нового гауляйтера города Запорожье Ивана Федорова расчистить себе политическую поляну и перераспределить коррупционные потоки", - добавил Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр - город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240212/finansirovanie-1926970629.html
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безопасность, запорожье, россия, владимир рогов, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожье, Россия, Владимир Рогов, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов заявил, что киевские власти разграбили город Запорожье

Рогов: киевские власти разграбили город Запорожье перед тем, как сбежать

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что временно подконтрольный украинским войскам город Запорожье разграблен.
"Город, к сожалению, разграблен. Гауляйтеры Зеленского - представители оккупационной власти - стараются нажиться по максимуму, осознавая, что придется бежать из города, когда его будет освобождать от власти нацистов наша армия", - сказал Рогов.
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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12 февраля, 23:48
По его словам, сейчас в городе началась борьба за сферы влияния между ставленниками киевской власти, чтобы получить возможность как можно больше "урвать напоследок". "Там усилилась борьба за кормовую базу, чтобы как можно больше наворовать перед тем, как сбежать из Запорожья, отсюда и задержание зампредседателя подконтрольного Киеву запорожского облсовета, его помощника и депутата во время передачи взятки. На деле же мы имеем попытку нового гауляйтера города Запорожье Ивана Федорова расчистить себе политическую поляну и перераспределить коррупционные потоки", - добавил Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр - город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Офицер ВСУ: жители крупного украинского города готовятся к его сдаче
16 февраля, 06:56
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожьеРоссияВладимир РоговУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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